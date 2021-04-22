Vladimir Putin'den Ukrayna hamlesi! Zelenskiy'i Moskova'ya davet etti

"UKRAYNA İKİLİ İLİŞKİLERİ BOZACAK ADIMLAR ATTI"



Putin, "Ukrayna, Rusya ile arasındaki ilişkileri bozacak adımlar attı. Rus Ortodoks Kiliselerini yok etmeye yönelik aldığı kararlar, Ukrayna'da Rusça konuşanlara, Rusçaya ve Rusya vatandaşlarına karşı yapılan davranışlar, ikili ilişkilerin bozulmasına yönelik atılan adımlardır. Buluşalım ancak ne konuşacağız? Donbas'taki problemin çözümünü konuşacaksak Zelenskiy önce Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti yöneticileriyle bir araya gelmeli ve ondan sonra Rusya gibi üçüncü ülkelerle görüşmeli. Donbas'ta önce bu yöneticilerle görüşülmeli buradan başlanılmalı sonra da Rusya'yla görüşülmeli" ifadelerini kullandı.