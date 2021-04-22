Vladimir Putin'den Ukrayna hamlesi! Zelenskiy'i Moskova'ya davet etti
Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim sürüyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına en az 150 bin asker, silah ve mühimmat konuşlandırması işi daha da karmaşık duruma soktu. Tüm bunlar yaşanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i başkent Moskova’ya davet etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'yu Rusya'da misafir etti.
İkilinin görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Lukaşenko, "Zelenskiy'nin artık diplomatik bir şekilde davranmayı öğrenmesinin zamanı geldi" ifadelerini kullanırken, Putin ise, "Ukrayna ikili ilişkileri geliştirmek istiyorsa Ukrayna Devlet Başkanı'nı kendisi için uygun olan herhangi bir zamanda Moskova'da kabul edebiliriz" dedi.
"UKRAYNA İKİLİ İLİŞKİLERİ BOZACAK ADIMLAR ATTI"
Putin, "Ukrayna, Rusya ile arasındaki ilişkileri bozacak adımlar attı. Rus Ortodoks Kiliselerini yok etmeye yönelik aldığı kararlar, Ukrayna'da Rusça konuşanlara, Rusçaya ve Rusya vatandaşlarına karşı yapılan davranışlar, ikili ilişkilerin bozulmasına yönelik atılan adımlardır. Buluşalım ancak ne konuşacağız? Donbas'taki problemin çözümünü konuşacaksak Zelenskiy önce Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti yöneticileriyle bir araya gelmeli ve ondan sonra Rusya gibi üçüncü ülkelerle görüşmeli. Donbas'ta önce bu yöneticilerle görüşülmeli buradan başlanılmalı sonra da Rusya'yla görüşülmeli" ifadelerini kullandı.
"RUSYA, UKRAYNA YAKINLARINDA KONUŞLU BAZI BİRLİKLERİNİ GERİ ÇEKİYOR"
Kırım'da başlatılan geniş çaplı askeri tatbikatı denetlemek üzere bölgeye gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, durum değerlendirmesinde bulunmuş, Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki ani denetimlerin hedefine ulaştığını dile getirmişti.
Şoygu, "Denetim hedeflerine eksiksiz olarak ulaşıldığına inanıyorum. Birliklerimiz, ülkeyi güvenilir bir şekilde savunma kapasitesine sahip olduklarını gösterdi. Bu kapsamda Güney ve Batı Askeri Bölgelerdeki ani denetimleri sona erdirmeye karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.
Şoygu, bölgedeki tatbikata katılan birliklerin 1 Mayıs'a kadar daimi üslerine dönmeleri yönünde talimat verdiğini belirtmişti.
ZELENSKIY, PUTIN'İ DONBAS'A ÇAĞIRMIŞTI
Tansiyonun yüksek olduğu Moskova-Kiev hattında yaşanan son gelişmede dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Ukrayna ve Rusya ortak geçmişleri aynı olmasına rağmen geleceğe farklı bakıyorlar. Sayın Putin, Ukrayna'ya ait olan ve savaşın sürdüğü Donbas'ın herhangi bir noktasında buluşmaya çağırıyorum. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK değişikliği duyurdu! Erken emeklilik için değişiklik yaşandı! O tarihe dikkat...
- Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Hemen hemen herkes kullanıyor! O paralar anında hesabınıza geri yatıyor! İşte başvuru sayfası...
- Ziraat Bankası köyüne dönene 84 ay vadeli 150 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı! Memleketine dönmek isteyenlere müjde...
- 3 günlük yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor?
- Galata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir? Halkbank, Akbank...
- Beklenen zam açıklaması geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
- Hikayesi son buluyor, fişi çekildi! Artık Show TV ekranlarında olmayacak! Ve sonunda karar verildi...
- Beklenen tüyo sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı cezasını kesti! Gözünün içine baka baka yapmış! Emsalsiz ceza...
- 3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cuma yasağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?
- İçişleri Bakanlığı genelgesi! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?