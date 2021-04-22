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Vladimir Putin'den Ukrayna hamlesi! Zelenskiy'i Moskova'ya davet etti

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim sürüyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına en az 150 bin asker, silah ve mühimmat konuşlandırması işi daha da karmaşık duruma soktu. Tüm bunlar yaşanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı ’i başkent ’ya davet etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Vladimir Putin'den Ukrayna hamlesi! Zelenskiy'i Moskova'ya davet etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanı 'yu Rusya'da misafir etti.

İkilinin görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Lukaşenko, "Zelenskiy'nin artık diplomatik bir şekilde davranmayı öğrenmesinin zamanı geldi" ifadelerini kullanırken, Putin ise, "Ukrayna ikili ilişkileri geliştirmek istiyorsa Ukrayna Devlet Başkanı'nı kendisi için uygun olan herhangi bir zamanda 'da kabul edebiliriz" dedi.

"UKRAYNA İKİLİ İLİŞKİLERİ BOZACAK ADIMLAR ATTI"

Putin, "Ukrayna, Rusya ile arasındaki ilişkileri bozacak adımlar attı. Rus Ortodoks Kiliselerini yok etmeye yönelik aldığı kararlar, Ukrayna'da Rusça konuşanlara, Rusçaya ve Rusya vatandaşlarına karşı yapılan davranışlar, ikili ilişkilerin bozulmasına yönelik atılan adımlardır. Buluşalım ancak ne konuşacağız? 'taki problemin çözümünü konuşacaksak Zelenskiy önce ve yöneticileriyle bir araya gelmeli ve ondan sonra Rusya gibi üçüncü ülkelerle görüşmeli. Donbas'ta önce bu yöneticilerle görüşülmeli buradan başlanılmalı sonra da Rusya'yla görüşülmeli" ifadelerini kullandı.

"RUSYA, UKRAYNA YAKINLARINDA KONUŞLU BAZI BİRLİKLERİNİ GERİ ÇEKİYOR"

Kırım'da başlatılan geniş çaplı askeri tatbikatı denetlemek üzere bölgeye gelen , durum değerlendirmesinde bulunmuş, Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki ani denetimlerin hedefine ulaştığını dile getirmişti.

Şoygu, "Denetim hedeflerine eksiksiz olarak ulaşıldığına inanıyorum. Birliklerimiz, ülkeyi güvenilir bir şekilde savunma kapasitesine sahip olduklarını gösterdi. Bu kapsamda Güney ve Batı Askeri Bölgelerdeki ani denetimleri sona erdirmeye karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Şoygu, bölgedeki tatbikata katılan birliklerin 1 Mayıs'a kadar daimi üslerine dönmeleri yönünde talimat verdiğini belirtmişti.

ZELENSKIY, PUTIN'İ DONBAS'A ÇAĞIRMIŞTI

Tansiyonun yüksek olduğu Moskova- hattında yaşanan son gelişmede dün Ukrayna Devlet Başkanı , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Ukrayna ve Rusya ortak geçmişleri aynı olmasına rağmen geleceğe farklı bakıyorlar. Sayın Putin, Ukrayna'ya ait olan ve savaşın sürdüğü Donbas'ın herhangi bir noktasında buluşmaya çağırıyorum. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullanmıştı.

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