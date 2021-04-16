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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına çağrı: 'Türkiye’ye tatile gidin'

Son dakika haberleri... Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 'ye Ukrayna'ya desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'yı, geçici olarak işgal altındaki topraklarımızı, 'ı desteklemesi önemli" dedi. Zelenskiy ayrıca Ukrayna vatandaşlarına Türkiye'ye tatile gitmeleri çağrısı yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına çağrı: 'Türkiye’ye tatile gidin'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye 10 Nisan'da yaptıkları ziyaretin çok iyi geçtiğini belirten Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Türkiye devletine, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Kendisi gerçekten Ukrayna'yı destekliyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına çağrı: 'Türkiye’ye tatile gidin'

Ziyaret sırasında önemli anlaşmalara imza atıldığını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı, "Jeopolitik sorundan bahsederken, bugün en önemlisi, Ukrayna'nın huzuru ve partnerlerimizin desteği. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'yı desteklemesi, geçici olarak işgal altındaki topraklarımızı desteklemesi, Kırım'ı desteklemesi önemli. Bizim duruşumuzu desteklemesi, Kırım'ın ilhakını tanımaması önemli" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına çağrı: 'Türkiye’ye tatile gidin'

'TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEDİĞİMİZİ GÖSTERMELİYİZ'
Zelenskiy, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları sınırlamasına da değerlendirerek, Ukrayna vatandaşlarına Türkiye'ye tatile gitmeleri çağrısı yaptı. Ukrayna ve Türkiye arasında turist akışının artırılabileceğini belirten Zelenskiy, "Duydunuz, Ruslar, Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye turizmi sınırlayacaklarını söylediler.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına çağrı: 'Türkiye’ye tatile gidin'

Bu onların kişisel meselesi. Bizim ise tam tersi, turizmi geliştirmemiz ve Türkiye'yi desteklediğimizi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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