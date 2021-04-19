Josep Borrell: Ukrayna sınırında 150.000 Rus askeri var
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Ukrayna sınırında 150 bin Rus askeri olduğunu açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Borell, Ukrayna sınırında 150 bin Rus askeri olduğunu belirterek, "Ukrayna sınırındaki durum ve Rus birliklerinin takviyesi endişe vericidir. Ukrayna sınırlarında ve Kırım'da 150 binden fazla Rus askeri toplanıyor. Gerginliğin artacağı açıkça görünüyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna'yı ölçülü eyleminden dolayı kutlayan Borrell, "Bakanların mesajı çok açıktı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek için diplomatik çabaları güçlendireceğiz" dedi.
RUSYA-UKRAYNA KRİZİ
2014'ten bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar çok sayıda Ukraynalı binlerce asker ve sivil hayatını kaybetti.
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