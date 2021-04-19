Josep Borrell: Ukrayna sınırında 150.000 Rus askeri var

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ



2014'ten bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar çok sayıda Ukraynalı binlerce asker ve sivil hayatını kaybetti.









A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN