ABD bayrağına bir yıldız daha ekleniyor: Washington DC 51. eyalet olacak

BAŞKENTİ SEÇİMLERDE DEMOKRAT PARTİNİN KAZANMASI BEKLENİYOR

Washington DC eyalet olması durumunda 2 senatör çıkaracak ve yüzde 46 Afrika-Amerikalının yaşadığı eyalette oylamanın Demokrat parti lehine olması öngörülüyor.

CUMHURİYETÇİLER YASAYA KARŞI

Yasa tasarısına karşı çıkan Cumhuriyetçiler ise tasarının ABD Senatosunda 2 sandalye daha kazanmak isteyen Demokratların bir oyunu olduğunu iddia ederek, tasarının anayasaya aykırı olduğunu belirtiyor.

TASARI, SENATODA YETERLİ DESTEĞİ ALAMAYABİLİR

Yasa tasarısının kanunlaşabilmesi için Senatodaki oylamada 60 "evet" oyu alması gerekiyor. 50 Demokrat ve 50 Cumhuriyetçiden oluşan Senatoda, yasa tasarısının gerekli oy oranına ulaşamayacağı ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in tasarıyı oylamaya sunmadan evvel bir süre bekleyeceği iddia ediliyor.