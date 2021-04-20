Son dakika | ABD-Rusya arasında ilişkiler kopuyor! Büyükelçi Washington'a dönecek
Son dakika haberi...ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sulliavn'ın, Rusya Dışişleri'nin tavsiyesi üstüne bu hafta içinde istişareler için Washington'a döneceği belirtildi.
ABD'nin Rusya'daki Büyükelçisi Sullivan, Sputnik haber ajansına demecinde, istişarelerde bulunmak üzere bu hafta içinde ülkesine döneceğini söyledi.
Sullivan geri dönüşüne ilişkinse, 'birkaç hafta içinde, ülke liderlerinin olası bir görüşmesinden önce Moskova'ya dönmüş olacağını' kaydetti.