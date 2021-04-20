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Son dakika | ABD-Rusya arasında ilişkiler kopuyor! Büyükelçi Washington'a dönecek

Son dakika haberi...ABD'nin Büyükelçisi John Sulliavn'ın, Rusya Dışişleri'nin tavsiyesi üstüne bu hafta içinde istişareler için 'a döneceği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika | ABD-Rusya arasında ilişkiler kopuyor! Büyükelçi Washington'a dönecek

ABD'nin Rusya'daki Büyükelçisi Sullivan, Sputnik haber ajansına demecinde, istişarelerde bulunmak üzere bu hafta içinde ülkesine döneceğini söyledi.

Sullivan geri dönüşüne ilişkinse, 'birkaç hafta içinde, ülke liderlerinin olası bir görüşmesinden önce Moskova'ya dönmüş olacağını' kaydetti.

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