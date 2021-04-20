İsveç'ten terör örgütü YPG/PKK'ya skandal destek! İrtibat ofisi açılacak

Videodaki konuşmalara göre, İsveçli Bakan Hultqvist, görüşmede şu ifadeleri kullandı:

"İsveç olarak, (YPG/PKK'ya) sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız. Gözaltı merkezleri ve tutuklular için bir çözüm bulmalıyız. Şahsen ben yeni ve gelişmiş gözaltı merkezleri inşa etmek ve eski merkezlerdeki koşulları iyileştirmek konuları üzerinde çalışıyorum. Bu konuyu hükümetim ve müttefiklerimle görüşeceğim."

Hultqvist, YPG/PKK'ya bağlı sözde özerk yönetimi desteklemek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğu bölgelerine temsilci göndermesi için hükümetiyle görüşme yapacağını belirterek "Yardım için bir mekanizma belirlemek için meslektaşlarımı ve hükümetimi görüşmelerimiz hakkında bilgilendireceğim." dedi.