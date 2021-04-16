ABD Rusya arasında yeni kriz! ABD 'casus uçağı'na Rus jeti refakat etti
Rusya'nın Pasifik sınırına yakın bir bölgede uçuş yapan ABD 'casus uçağı'na Rus jeti refakat etti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu haber doğrulandı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu haber doğrulandı.
Açıklamada 'RC-135' model ABD uçağına MiG-31 jetinin refakat ettiği bilgisine yer verildi.
Dün ABD'nin Rusya yaptırımlarını açıklaması sonrası iki ülke arasındaki ilişkiler bir kez daha gerilmişti.
Son haftalarda iki ülke Rusya'nın Donbas'a askeri yığınak yapması ve Karadeniz'deki gelişmeler nedeniyle karşı karşıya gelmişti.
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