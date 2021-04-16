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ABD Rusya arasında yeni kriz! ABD 'casus uçağı'na Rus jeti refakat etti

'nın sınırına yakın bir bölgede uçuş yapan 'casus uçağı'na jeti refakat etti. 'ndan yapılan açıklamada bu haber doğrulandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2021
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ABD Rusya arasında yeni kriz! ABD 'casus uçağı'na Rus jeti refakat etti

sınırı, yaptırım kararı ve Karadeniz'deki gelişmeler nedeniyle gergin olan geriliminde yeni bir cephe açıldı.

haber ajansı , Rusya'nın sınırları yakınında uçuş yapan ABD 'casus uçağı'na Rus jetlerinin angajman uygulamadığını duyurdu.

'ndan yapılan açıklamada bu haber doğrulandı.

Açıklamada 'RC-135' model ABD uçağına jetinin refakat ettiği bilgisine yer verildi.

Dün ABD'nin Rusya yaptırımlarını açıklaması sonrası iki ülke arasındaki ilişkiler bir kez daha gerilmişti.

Son haftalarda iki ülke Rusya'nın 'a askeri yığınak yapması ve Karadeniz'deki gelişmeler nedeniyle karşı karşıya gelmişti.

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