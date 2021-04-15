Son dakika | ABD ve Rusya arasında ipler iyice gerildi! 10 Rus diplomata sınır dışı
Son dakika haberi...ABD Başkanı Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahaleyle bağlantılı 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahaleyle bağlantılı 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.
ÇOK SAYIDA YAPTIRIM KARARI
ABD Hazine Bakanlığı, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım açıkladı.
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