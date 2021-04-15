Son dakika | ABD ve Rusya arasında ipler iyice gerildi! 10 Rus diplomata sınır dışı

ABD Başkanı Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahaleyle bağlantılı 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA YAPTIRIM KARARI

ABD Hazine Bakanlığı, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım açıkladı.

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