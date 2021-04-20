Son dakika | Japon bilim insanlarından önemli buluş! 5 dakikada virüs testi
Japon araştırmacıların santimetrekare başına bir milyon girintiye sahip cam levha ile yeni tip corona virüsü (Covid-19) 5 dakikada saptayabilen test metodu geliştirdikleri bildirildi.
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya'nın RIKEN araştırma enstitüsü ile Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, Covid-19'u tespit eden yeni bir yöntem buldu.
Buna göre, test kapsamında alınan numuneler, santimetrekare başına bir milyon girintiye sahip cam levha üzerine konuluyor.
Mikroskobik biçimleme teknolojisiyle oluşturulan cam levhanın girintileri, her birinde ayraç bulunan mikro test odaları görevi görüyor.
Üzerine konulan bir numunenin, Covid-19'a ait ribonükleik asit (RNA) taşıdığı saptanırsa, o test odasından etrafa ışık yayılıyor.
Covid-19 RNA'sının çoğaltıldığı ve en az bir süren geleneksel metotların aksine, yeni yöntemdeki mikro odalar vasıtasıyla küçük miktardaki virüsler 5 dakika içerisinde tespit edilebiliyor.
RIKEN baş araştırmacılarından Rikiya Watanabe, basit ve hızlı testi kapsayan metodun karışık süreçler içermediğini ve ticarileştirilmesi halinde sağlık kurumlarınca kullanılabileceğini söyledi.
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