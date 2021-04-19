Son dakika: Diyalog günü skandal: Yunanistan'dan büyük provokasyon! Hemen müdahale edildi

ATİNA SİLAHLANMA HEDEFİNİ BÜYÜTTÜ

Fransa'ya 12'si kullanılmış, 6'sı da yeni olmak üzere toplam 18 adet Rafale savaş uçağı sipariş veren Yunanistan, aynı tipte 6 uçak daha satın alma niyetinde. Haftalık "Proto Thema" gazetesinin manşetten yayınladığı habere göre Yunan hükümeti, Fransa'dan alacağı Rafale savaş uçaklarının toplam sayısının 24'e çıkarılması ihtimalini inceliyor. Böyle bir durumda Yunanistan, Fransa'ya 800 milyon Euro daha ödeyecek. Fransa'ya sipariş edilen toplam 18 adet Rafale'nin maliyeti 1.9 milyar Euro. İlki yazınYunan Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek ve teslim süresi 2023 sonuna kadar tamamlanacak 18 adet Rafale'nin taşıyacağı silahların maliyeti ise en az 400 milyon Euro. Yunanistan, 4 yeni fırkateyn satın alımı ve deniz kuvvetlerindeki MEKO tipi 4 fırkateyninin de modernizasyonu için de nihai kararını mayıs sonuna kadar verecek.

Öte yandan Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Kalamata şehrinde bulunan ve Yunan Hava Kuvvetleri pilot adaylarının eğitildiği "uçuş eğitim merkezi"nin, 1.3 milyar Euro karşılığında, İsrail ELBİT şirketi tarafından "uluslararası uçuş eğitim merkezi"ne dönüştürülmesini öngören anlaşma geçen cuma Atina'da imzalandı.

