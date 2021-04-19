Vaka sayısı düşmeyen Japonya OHAL'e hazırlanıyor

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen hafta 23 bin 313 olan Kovid-19 ölümleri, 278 artarak 23 bin 591'e çıktı. Ülkede bugüne kadar toplam 9 milyon 775 bin 267 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülke genelinde tam aşılama uygulanan kişi sayısının ise 880 bin 60 olduğu ifade edildi.