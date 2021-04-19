Vaka sayısı düşmeyen Japonya OHAL'e hazırlanıyor
Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Japonya'nın Tokyo ile Osaka kentlerinde artış trendi gösteren yeni tip koronavirüs vakaları karşısında olağanüstü hal (OHAL) çağrısı yapılacağı bildirildi. Ayrıca Kanada'dan da korkutan bir itiraf geldi.
Tokyo Valisi Koike Yuriko, düzenlediği basın toplantısında, vakaların geçen haftadan beri gösterdiği artış trendinin, aradan geçen hafta sonuna rağmen düşmediğini söyledi.
Vakaların önlenmesi için öncelikli ve etkili yöntemler aradıklarını belirten Koike, çözüm üretemedikleri takdirde merkezi hükümete OHAL ilan edilmesi çağrısı yapacağını açıkladı.
Osaka Valisi Yoşimura Hirofumi da geçen haftadan bu yana günlük yeni vaka sayılarının kent genelinde 1000'in üzerinde seyretmesi ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yoşimura, vaka sayılarının salgının en başından bu yana ilk kez 1000'in üzerine çıktığını ve henüz artış trendinin 1000 baremin altına düşürülemediğine dikkati çekti.
Vaka oranlarının düşürülememesi halinde Yoşimura, OHAL uygulamasının kentte yeniden yürürlüğe konmasını merkezi hükümetten talep edeceğini söyledi.
Kovid-19 vaka sayısı 535 bin 708'e, ölü sayısı 9 bin 662'ye yükseldi. Ülke genelinde 723 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
Ülkenin en kalabalık şehirlerinden Ontario'daki koronavirüs vaka oranının haziran ayına kadar yüzde 600 artabileceğini belirtildi.
Ontario'da koronavirüs (Kovid-19) vaka oranı en yüksek seviyeye ulaşması sonrası açıklamalarda bulunan bölge başkanı Doug Ford "Aşılar ve varyantlar arasındaki savaşı kaybediyoruz. Kararlı olursak, bunu tersine çevirebiliriz" dedi.
KISITLAMALARA UYMAYANLARA 600 DOLAR CEZA
Ülkede koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında, Ontario Polisi artık sürücüleri ve yayaları durdurarak dışarıda olma sebeplerini ve adreslerini sorabilecek. Bu kapsamda kısıtlamalara uymayan kişilere 600 dolar (4 bin 843 TL) para cezası uygulanacak.
ÜLKEDE SON DURUM
Ülkenin en büyük eyaletindeki Ontario'da koronavirüs (Kovid-19) vaka oranı en yüksek seviyesine ulaştı.
Uzmanlar, önlem alınmaması halinde bölgede koronavirüs vaka oranının Haziran ayına kadar yüzde 600 artacağını belirtmişti.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen hafta 23 bin 313 olan Kovid-19 ölümleri, 278 artarak 23 bin 591'e çıktı. Ülkede bugüne kadar toplam 9 milyon 775 bin 267 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulandı.
Ülke genelinde tam aşılama uygulanan kişi sayısının ise 880 bin 60 olduğu ifade edildi.
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