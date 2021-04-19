ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson ürettiği Batının Kovid-19 aşısı Batı'da durduruldu
Son dakika haberine göre... Hollanda, Avustralya gibi birçok ülkede ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği tek dozluk korona aşısının kullanımını, kanı pıhtılaştırdığı iddiası nedeniyle durdurdu. Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başladı.
Son dakika haberi: Amerikalı ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği koroinavirüs aşısıyla ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Avrupa ülkelerinin başta sıkça tercih ettiği aşıdan şimdi köşe bucak kaçışlar başladı. İşte ayrıntılar:
HOLLANDA DURDURDU: KAN PIHTILAŞTIRIYOR
Hollanda, ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği tek dozluk korona aşısının kullanımını, kanı pıhtılaştırdığı iddiası nedeniyle durdurdu.
ABD'DE DENEYLERİ SÜRÜYOR
Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı, aşı ile ilgili ABD'de deneylerin devam ettiğini ve durdurma talebinin firmadan geldiğini belirtti. Hollanda'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı Hugo De Jonge, "Aşı güvenliği her zaman önceliğimizde" dedi.
AVUSTRALYA: ARTIK SATIN ALMAYACAĞIZ
Avustralya'da yetkililer, ulusal aşılama programı kapsamında, Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın geliştirdiği, tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının satın alınmayacağını duyurdu.
DİĞER SORUNLU AŞI İLE BENZERLİK GÖSTERİYOR
Sağlık Bakanı Sözcüsü Greg Hunt, yaptığı açıklamada, Johnson and Johnson aşısının, ülkede 50 yaş altı kullanımı yasaklanan AstraZeneca aşısı ile benzer olduğu gerekçesiyle satın alınmayacağını belirtti.
"50 YAŞ ALTINDAKİLERE YAPMIYORUZ" DEDİLER
Yetkililer, 8 Nisan'da, Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının, kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle 50 yaş altındakilere yapılmayacağını bildirmişti.
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kredi faizleri düşecek mi? 19 Nisan Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları
- MEB SON DAKİKA: Okullar bu dönem ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte olacak?
- La Casa De Papel çılgınlarına müjde... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni bölüm fragmanı...
- Acun Ilıcalı resti çekti kalemi kırıldı! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! Beklenen resmi açıklama geldi...
- Araba alacaklar dikkat! Tarih verdi ve uyardı! Sıfır araba fiyatları yükselecek mi?
- İllere göre haftalık vaka sayısı: İl il risk haritası son dakika! O illerde durum ürkütücü...
- Kabine toplantısı son dakika: Hafta içi ve hafta sonu yasakları hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı...
- Ziraat Bankası'ndan müjde! Ramazan kampanyası belli oldu! Toplamda 100 TL hediye...
- Emeklinin yüzünde çiçeklere açacak! İkramiye zammı geliyor! İşte dikkat çeken 3 formül...
- Bankalar alev aldı, faizler tırmanışa geçti! 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?
- Kredi çekmek isteyenlere şeker tadında bayram! Bankalardan akıl almaz fırsatlar! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank...
- Bekçi alımı için tarih açıklaması... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?