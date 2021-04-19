ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson ürettiği Batının Kovid-19 aşısı Batı'da durduruldu

ABD'DE DENEYLERİ SÜRÜYOR

Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı, aşı ile ilgili ABD'de deneylerin devam ettiğini ve durdurma talebinin firmadan geldiğini belirtti. Hollanda'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı Hugo De Jonge, "Aşı güvenliği her zaman önceliğimizde" dedi.