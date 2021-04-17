İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni'den Emmanuel Macron'a flaş sözler! Libya'yı sen bombaladın! Bize ders vermeye kalkma Macron!

BİZE DERS VERMEYE KALKMA MACRON!

Fransa nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun yüzde 30'unu Nijer'den çıkarıyor. Hal böyleyken Nijer nüfusunun yüzde 90'ı elektriksiz yaşıyor. Bize ders vermeye kalkma Macron! Çünkü Afrikalılar senin politikan yüzünden kıtalarını terk etmek zorunda kalıyor. Çözüm Afrikalıların Avrupa'ya göç etmesi değil aksine Afrika'nın Avrupalılardan kurtulmasıdır. Sizden ders almayı kabul etmiyoruz. Yeterince açık mı?