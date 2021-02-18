Macron açıkladı! Fransa'da yabancı öğrencilerin ''ana dil'' eğitim hakkı kaldırılıyor

1977'DEN BU YANA YÜRÜRLÜKTE

Avrupa ülkelerine 1970'lerde yaşanılan işçi göçü ve daha sonra aileleri birleştirme politikası sonrası, 1977'de alınan bir Avrupa direktifi ile göçmen çocuklarının ana dilde eğitim görebilmesi ve kültürünü tanıyabilmesi için zemin oluşturulmuştu. Fransa da 1977 direktifi doğrultusunda Türkiye, Cezayir, Hırvatistan, Tunus, Fas, İspanya, İtalya ve Portekiz'den öğretmenlerin ana dilde eğitim vermesine imkan sunuyordu. Böylelikle ülkeler tarafından atanan öğretmenler yurtdışındaki vatandaşlarına ana dil ve kültür eğitimi verebiliyordu.