Türkiye’ye yönelik 'iç müdahale' suçlamasıyla Macron Fransız kamuoyunu aldatıyor

TÜRK DİPLOMASİSİ REDDETTİ

Macron'un bu açıklamalarına karşı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Türkiye'nin yaklaşık 800 bin nüfuslu Türk toplumunun refahı, barışı ve uyumu dışında Fransa'nın iç politikasıyla bağlantılı bir gündemi yok" ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de aynı şekilde Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik "Fransız demokrasisi o kadar kırılgan mı ki, bu kadar kolay baltalanabilir?" sorusunu yönelttikten sonra "Bu sözler Fransız halkına bir hakarettir" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın son sayımına göre, Fransa'daki konsolosluk hizmetlerinde kayıtlı 700 bin Türk bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı bu sayımda sadece Türk vatandaşlığına sahip olanlar ile çifte vatandaşlığı olanlar arasında ayırım yapmıyor. Fransa'daki Türk nüfusun büyük ölçüde gençlerden oluştuğunu bildiğimize göre, yaklaşık 500 bin Türkün seçimlerde oy kullanabilecek yaş aralığında olduğunu varsayabiliriz. Fakat bu vatandaşların bir kısmının, özellikle de ilk nesil Türklerin Fransız vatandaşlığının olmadığı da bir gerçek. Fakat Macron'un tezinin tutarsızlığını daha iyi anlamak için, Fransa'daki seçimlerde sadece 500 bin Türk kökenli Fransız vatandaşının oy kullanabileceğini dikkate alabiliriz.

2018'deki son Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimini ele alalım: Resmî rakamlara göre Fransa'da yaşayan Türklerden 340 bin 751 kişi seçmen kütüğüne kayıtlı. Yine resmî sonuçlara göre Fransa'da yaşayan 161 bin 222 Türk (yüzde 47,30 katılım oranıyla) bu seçimlerde oy kullanmış. Öte yandan Fransalı Türklerin tamamının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini iddia etmek de haksızlık olur. Milletvekili seçimlerinin sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı oyların yüzde 63'ünü alırken Millet İttifakı adayı ve HDP yüzde 37 oy almıştı. Dolayısıyla 340 bin 751 seçmenden yaklaşık 215 bininin Erdoğan'ın politikalarını desteklediği sonucuna varılabilir.