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Son dakika: NATO'dan Rusya'ya kritik Ukrayna çağrısı

, 'nın 'in bazı bölümleriyle 'na erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili haberlerden endişe duyulduğunu bildirerek, "Bu, gayrimeşru ve Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun örneğini teşkil edecek bir hamle olacaktır. Rusya'ya 'ndeki limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyrüsefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Son dakika: NATO'dan Rusya'ya kritik Ukrayna çağrısı

NATO, Rusya'nın Karadeniz'in bazı bölümleriyle Kerç Boğazı'na erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili haberlerden endişe duyulduğunu bildirerek, "Bu, gayrimeşru ve Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun örneğini teşkil edecek bir hamle olacaktır. Rusya'ya Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyrüsefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

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