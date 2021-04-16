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Rusya-Ukrayna savaşında gerilim tırmanıyor! Rus savaş gemileri Marmara'dan Karadeniz'e geçti
Rusya - Ukrayna savaşına ABD ve NATO'nun dahil olması Karadeniz'de gerilimi artırdı. Rusya, Akdeniz'de bulundurduğu savaş gemilerini tek tek Karadeniz'e çekmeye başladı. Sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alexander Otrakovsky adlı Rus savaş gemisi, ardından Marmara'ya geldi. Rusya donanmasına ait gemi Karadeniz'e doğru yol aldı.
Giriş Tarihi: 16.04.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 10:07
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