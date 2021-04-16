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Rusya-Ukrayna savaşında gerilim tırmanıyor! Rus savaş gemileri Marmara'dan Karadeniz'e geçti

Rusya - Ukrayna savaşına ABD ve NATO'nun dahil olması Karadeniz'de gerilimi artırdı. Rusya, Akdeniz'de bulundurduğu savaş gemilerini tek tek Karadeniz'e çekmeye başladı. Sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alexander Otrakovsky adlı Rus savaş gemisi, ardından Marmara'ya geldi. Rusya donanmasına ait gemi Karadeniz'e doğru yol aldı.

Giriş Tarihi: 16.04.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 10:07
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Rusya-Ukrayna savaşında gerilim tırmanıyor! Rus savaş gemileri Marmara'dan Karadeniz'e geçti

Dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna sınırındaki savaşta krizi her geçen gün büyüyor. ABD ve NATO'nun açıklamalarına aynı şekilde cevap veren Rusya, Akdeniz'deki savaş gemilerini Karadeniz'e aktarmaya başladı.

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Rusya-Ukrayna savaşında gerilim tırmanıyor! Rus savaş gemileri Marmara'dan Karadeniz'e geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

GEMİLER BOĞAZDAN GEÇTİ | İZLE

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Rusya-Ukrayna savaşında gerilim tırmanıyor! Rus savaş gemileri Marmara'dan Karadeniz'e geçti

Ege Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri, saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

GEMİLER BOĞAZDAN GEÇTİ | İZLE

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Rusya-Ukrayna savaşında gerilim tırmanıyor! Rus savaş gemileri Marmara'dan Karadeniz'e geçti

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemileri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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Rusya-Ukrayna savaşında gerilim tırmanıyor! Rus savaş gemileri Marmara'dan Karadeniz'e geçti

Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.