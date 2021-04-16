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Kazakistan’da "Su-30SM" savaş uçağı düştü

’ın kentinde eğitim uçuşu yapan "" tipi savaş uçağının iniş sırasında düştüğü bildirildi. tarafından geliştirilen çift motorlu "Suhoy-30SM" tipi savaş uçaklarından Kazakistan ordusunun envanterinde 24 adet bulunuyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Kazakistan’da Su-30SM savaş uçağı düştü

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 20.45 sularında meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Balkaş kentindeki Havacılık Eğitim Merkezi'nde eğitim uçuşu yapan "Su-30SM" tipi savaş uçağının iniş sırasında düştüğü belirtildi.

Mürettebatın fırlatma yöntemiyle kazadan sağ kurtuldukları bilgisine yer verilen açıklamada, "Pilotlar hayatta ve şu anda doktorların kontrolü altında tutuluyorlar. Kaza nedeninin araştırılması için olay yerine özel ekip gönderildi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya tarafından geliştirilen çift motorlu "Suhoy-30SM" tipi savaş uçaklarından Kazakistan ordusunun envanterinde 24 adet bulunuyor.

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