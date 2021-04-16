BM'den belediyelere flaş uyarı! 2030 sonuna kadar yüzde 45 azalması gerekiyor!

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Bu yüzyılın ortalarında kentlerde yaşayan 3,3 milyardan fazla kişinin iklim değişikliğinin sert etkileri ile karşı karşıya kalma riskine dikkati çeken Guterres, belediyelere iklim kriziyle mücadelede iş birliği çağrısında bulundu.

Kömür kullanımına son vermenin sıcaklık artışının önlenmesinde dünyanın atabileceği en önemli adımlardan biri olduğunu söyleyen Guterres, kentlerde yaşayanların çoğunun hava kirliliği nedeniyle sağlık sorunları yaşadığına ve erken ölüm riskinin fazla olduğuna işaret etti ve kömür kullanımına son verilmesinden en çok kentlerin fayda sağlayacağını dile getirdi.