BM'den belediyelere flaş uyarı! 2030 sonuna kadar yüzde 45 azalması gerekiyor!
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada 2030 yılına kadar yüzde 45 azaltılması gerektiğini dile getirerek, belediyeleri iklim kriziyle mücadeleye davet etti. Guterres "2030 yılına kadar kentlerdeki elektrik üretiminin kaynağının en az yüzde 80'i yenilenebilir enerji olmalı" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu yüzyılın ortalarında kentlerde yaşayan 3,3 milyardan fazla kişinin iklim değişikliğinin sert etkileri ile karşı karşıya kalma riskine dikkati çekerek, belediyelere iklim kriziyle mücadelede iş birliği çağrısı yaptı.
Dünyanın her yerinden kentlerin belediye başkanlarıyla sanal toplantıda bir araya gelen Guterres, şehirlerin iklim krizinin ön saflarında yer aldığını ve yarım milyardan fazla kent sakininin şimdiden yükselen deniz seviyeleriyle ve sık sık şiddetli fırtınalarla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Dünya nüfusunun yarısından fazlasını barındıran kentlerin küresel sera gazlarının yüzde 70'inden fazlasını yaydığını belirten Guterres, küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması hedeflerinin karşılanabilmesi için karbon salımının 2050'ye kadar sıfıra indirilmesi gerektiğini hatırlattı.
2030 YILINA KADAR...
Guterres, bu hedefe ulaşılabilmesi için de küresel emisyonların 2030 yılına kadar yüzde 45 azaltılması gerektiğini dile getirerek, belediyeleri iklim kriziyle mücadeleye davet etti.
İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI
Bu yüzyılın ortalarında kentlerde yaşayan 3,3 milyardan fazla kişinin iklim değişikliğinin sert etkileri ile karşı karşıya kalma riskine dikkati çeken Guterres, belediyelere iklim kriziyle mücadelede iş birliği çağrısında bulundu.
Kömür kullanımına son vermenin sıcaklık artışının önlenmesinde dünyanın atabileceği en önemli adımlardan biri olduğunu söyleyen Guterres, kentlerde yaşayanların çoğunun hava kirliliği nedeniyle sağlık sorunları yaşadığına ve erken ölüm riskinin fazla olduğuna işaret etti ve kömür kullanımına son verilmesinden en çok kentlerin fayda sağlayacağını dile getirdi.
Guterres, 2030 yılına kadar kentlerdeki elektrik üretiminin kaynağının en az yüzde 80'inin yenilenebilir enerji olması gerektiğini belirterek, binalardan kaynaklanan emisyonların yine 2050'ye kadar yüzde 90 azaltılması gerektiğini, küresel sera gazı salımının yüzde 14'ünü oluşturan kent ulaşım ağlarında da sıfır emisyonlu araçlarla devrim yapılması gerektiğini vurguladı.
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