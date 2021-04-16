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Son dakika: BMGK'dan Libya hamlesi! Sirte'ye 60 gözlemci konuşlanacak

haberi... , 'ya ateşkesi denetleme mekanizması gönderilmesini onayladı, 'ye ateşkesi denetlemek için 60 gözlemci konuşlandırılacak. Silahsız ve üniformasız olacak gözlemciler, 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile çalışacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Son dakika: BMGK'dan Libya hamlesi! Sirte'ye 60 gözlemci konuşlanacak

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 'da kalıcı ateşkesin sağlanması ve ateşkesin denetlenmesine yönelik mekanizma oluşturulması önerisinin kabul görmesinin ardından, , ateşkes denetleme mekanizmasına yetki veren kararı oy birliğiyle kabul etti.

Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu plana göre, belirli güvenlik ve lojistik kriterlerin karşılanmasının ardından 'ye ateşkesi denetlemek için azami 60 gözlemci konuşlandırılacak.

Silahsız ve üniformasız olacak gözlemciler, 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile çalışacak.

1 TEMMUZ'A KADAR SEÇİM YASASI ÇIKARILMALI

Ülkeyi 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere götürecek geçici Libya Ulusal Birlik Hükümetine özgür, adil ve kapsayıcı seçimler için gerekli hazırlıkları yapması çağrısında bulunan BMGK, Temsilciler Meclisi dahil yetkililere ve kurumlara seçimlerin anayasal dayanağını netleştirmeye yönelik seçim yasası çıkarması çağrısı da yaptı.

YABANCI SAVAŞÇILARIN LİBYA'DAN AYRILMASI ÇAĞRISI

BMGK, kararda ayrıca Libya'da tüm taraflara ve 23 Ocak 2020'de varılan ateşkese uymaları, tüm yabancı güçlere ve paralı savaşçılara ülkeden ayrılmaları çağrısını tekrarladı.

Konsey, Libya'ya yönelik silah ambargosunu da yeniledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SİRTE MESAJI

Geçtiğimiz pazartesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Külliye'de ağırladı.

"LİBYA'YA VERDİĞİMİZ DESTEK TRABLUS'UN DÜŞMESİNİ ENGELLEDİ"

Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ile 14 bakan eşlik etti. Kritik görüşme sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan "Libya'ya verdiğimiz destek Trablus'un düşmesini engelledi. Darbecilerin yanında saf tutanlar Libya'da yaşanan katliamlara ortak olmuştur." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan iki ülke arasında 5 anlaşma imzalanmış ve anlaşmalara yönelik bir de bildiri yayınlanmıştı.

Rus Bakan Lavrov'dan kritik görüşme RUS BAKAN LAVROV'DAN KRİTİK GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı onuruna yemek BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LİBYA BAŞBAKANI ONURUNA YEMEK
Verdiğimiz destek Trablus'un düşmesini engelledi "VERDİĞİMİZ DESTEK TRABLUS'UN DÜŞMESİNİ ENGELLEDİ"
Türkiye'ye kritik ziyaret! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET! BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Türkiye ve Libya arasında işbirliği! Kritik görüşme TÜRKİYE VE LİBYA ARASINDA İŞBİRLİĞİ! KRİTİK GÖRÜŞME

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