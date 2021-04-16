Son dakika: BMGK'dan Libya hamlesi! Sirte'ye 60 gözlemci konuşlanacak
Son dakika haberi... BMGK, Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizması gönderilmesini onayladı, Sirte'ye ateşkesi denetlemek için 60 gözlemci konuşlandırılacak. Silahsız ve üniformasız olacak gözlemciler, 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile çalışacak.
Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu plana göre, belirli güvenlik ve lojistik kriterlerin karşılanmasının ardından Sirte'ye ateşkesi denetlemek için azami 60 gözlemci konuşlandırılacak.
Silahsız ve üniformasız olacak gözlemciler, 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile çalışacak.
1 TEMMUZ'A KADAR SEÇİM YASASI ÇIKARILMALI
Ülkeyi 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere götürecek geçici Libya Ulusal Birlik Hükümetine özgür, adil ve kapsayıcı seçimler için gerekli hazırlıkları yapması çağrısında bulunan BMGK, Temsilciler Meclisi dahil yetkililere ve kurumlara seçimlerin anayasal dayanağını netleştirmeye yönelik seçim yasası çıkarması çağrısı da yaptı.
YABANCI SAVAŞÇILARIN LİBYA'DAN AYRILMASI ÇAĞRISI
BMGK, kararda ayrıca Libya'da tüm taraflara ve 23 Ocak 2020'de varılan ateşkese uymaları, tüm yabancı güçlere ve paralı savaşçılara ülkeden ayrılmaları çağrısını tekrarladı.
Konsey, Libya'ya yönelik silah ambargosunu da yeniledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SİRTE MESAJI
Geçtiğimiz pazartesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Külliye'de ağırladı.
"LİBYA'YA VERDİĞİMİZ DESTEK TRABLUS'UN DÜŞMESİNİ ENGELLEDİ"
Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ile 14 bakan eşlik etti. Kritik görüşme sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan "Libya'ya verdiğimiz destek Trablus'un düşmesini engelledi. Darbecilerin yanında saf tutanlar Libya'da yaşanan katliamlara ortak olmuştur." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan iki ülke arasında 5 anlaşma imzalanmış ve anlaşmalara yönelik bir de bildiri yayınlanmıştı.
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