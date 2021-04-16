Son dakika: BMGK'dan Libya hamlesi! Sirte'ye 60 gözlemci konuşlanacak

1 TEMMUZ'A KADAR SEÇİM YASASI ÇIKARILMALI

Ülkeyi 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere götürecek geçici Libya Ulusal Birlik Hükümetine özgür, adil ve kapsayıcı seçimler için gerekli hazırlıkları yapması çağrısında bulunan BMGK, Temsilciler Meclisi dahil yetkililere ve kurumlara seçimlerin anayasal dayanağını netleştirmeye yönelik seçim yasası çıkarması çağrısı da yaptı.