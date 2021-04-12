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Son dakika: Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Son dakika haberine göre Libya Başbakanı , bugün kabinesiyle birlikte 'ye geldi. Başkan , Libya Başbakanı Dibeybe'yi Külliye'de resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan ve Abdulhamid Dibeybe, baş başa görüşüyor. Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ile 14 bakan eşlik ediyor. Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumuna katılacak. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Dibeybe onuruna akşam yemeği verecek.

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Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Son dakika: Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Libya Başbakanı bugün 'ye geldi. Libya Başbakanı Dibeybe, Başkan Erdoğan tarafından Külliye'de resmi törenle karşıladı.

Dibeybe'ye ziyaretinde 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad da eşlik ediyor.

ORTAK KONULAR ELE ALINACAK
Libya Hükümet Sözcüsü , temaslar kapsamında, enerji ve sağlık gibi hizmet sektöründe çeşitli ortak konuların görüşüleceğini kaydetti.

Türk şirketlerin Libya'daki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmelerinin de ele alınacağını aktardı.

Ziyarette iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliği konularının da ele alınması bekleniyor.

TRABLUS BÜYÜKELÇİSİ KENAN YILMAZ'I KABUL ETTİ
Başkanı Muhammed el-Menfi, Türkiye'nin Büyükelçisi 'ı başkent Trablus'ta kabul etti.

Menfi, görüşmede, Libya-Türkiye ilişkilerinin derinliğine ve iki ülke arasındaki yakın dostluk ve iş birliğine vurgu yaptı.

ORTAK ÇIKARLAR KORUNACAK
Libya ile Türkiye'yi birleştiren ortak çıkarların, ve Ulusal Birlik Hükümeti döneminde korunacağının altını çizdi.

Türk şirketlerinin, Libya'da yeniden yapılanma projelerine katkıda bulunmasını beklediklerini de kaydetti.

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