17 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Pentagon'dan Afganistan açıklaması: Henüz plan tamam değil

Pentagon'dan Afganistan açıklaması: Henüz plan tamam değil

yönetimi, 'e kadar 'daki askerlerinin tamamını çekeceğini duyururken (), sözleşmeli personelin çekilmesi konusunda henüz planlamanın tamamlanmadığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
ABONE OL
Pentagon'dan Afganistan açıklaması: Henüz plan tamam değil

Günlük basın toplantısında açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Sözleşmelilerle ilgili durumu henüz bilmiyoruz. Ön planlamalar var. Açıkçası amaç tüm personelimizi çıkarmaktır. Sözleşmelilerin de buna dahil olduğuna dair tereddütlerim var ancak orada bazı sözleşmeli personele ihtiyaç duyup duymayacaklarını bilmiyoruz." dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) verilerine göre Afganistan'da 6 bin 100 ABD vatandaşı sözleşmeli personel bulunuyor.

ÇEKİLME SIRASINDA AFGANİSTAN'DAKİ ASKER SAYISI ARTACAK

Kirby, 1 Mayıs'tan itibaren başlayacak çekilme sırasında Afganistan'daki asker sayısının artırılıp artırılmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Büyük bir kesinlikle konuşamam ancak kısa bir süre için bu muhtemeldir. Herkesi başkanın belirlediği tarihe kadar güvenli, düzenli ve planlı şekilde çekmemiz için Afganistan'a bazı ek kabiliyetler göndermek zorunda olacağız."

RUSYA'NIN KARADENİZ'DE BAZI SINIRLAMALAR GETİRMESİ

Kirby, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Azak Denizi, Kerç Boğazı ve Karadeniz'in bir kısmını ekim ayına kadar kapattığını duyurduğunun farkında olduklarını söyledi.

Rusya'nın geçmişte de Ukrayna gemilerine karşı saldırgan davrandığını ifade eden Kirby, "Rusya'ya bölgedeki gemileri taciz etmeyi bırakması ve Ukrayna sınırındaki yığınağını geri çekmesi çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Kirby, ABD gemilerinin boğazlardan geçerek Karadeniz'e açılma sürecinin neden iptal edildiğine ilişkin sorulara yanıt vermezken AA muhabirinin sorusu üzerine Karadeniz'de şu anda herhangi bir savaş gemisi bulunmadığını söyledi.

Biden ABDnin Afganistan’dan çekileceği tarihi açıkladı BİDEN ABD'NİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA