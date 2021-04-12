Son dakika: Türkiye ve Libya arasında işbirliği! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlık binasında Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Varank, "Libya'nın çok güzel ve yeni bir başlangıç yapma şansı var. Burada da global ekonomiye entegre olmak için özellikle sanayi alanında madencilik alanında, bilişimcilik alanında Libya'nın potansiyelini bir noktaya taşımamız lazım. Bunu da yapacak olan biz Bakanlarız" ifadelerini kullandı. Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Heyse ise Türkiye ile Libya arasında sanayi ve maden alanında yatırım yapmanın önemine değindi.

PETROL VE DOĞAL GAZDA İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRME KARARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğini geliştirme kararı aldıklarını bildirdi.



Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Milli Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Muhammed Ahmed Oun ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğimizi geliştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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