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ABD Başkanı Joe Biden yine sosyal medyanın diline düştü! Skandal gaf: Putin yerine 'Klutin' dedi

ABD Başkanı ,'ın YouTube hesabında gündemi değerlendirdiği sırada yerine "Başkan ” dedi. Sosyal medyanın diline düşen 'ın gafı tepkilere neden oldu.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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ABD Başkanı Joe Biden yine sosyal medyanın diline düştü! Skandal gaf: Putin yerine 'Klutin' dedi

ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan ve seçim kampanyası sırasında bilişsel durumuna dair çeşitli ithamlara maruz kalan Başkan , gaflarına bir yenisini daha ekledi.

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Bu sefer yanlış telaffuz başına dert oldu. 'ın YouTube hesabında gündemi değerlendiren , konuşması sırasında için "Başkan Klutin" dedi.

Biden, yanlış telaffuz ettiğini anlayınca konuşmasını tekrarladı. Sosyal medyanın diline düşen Biden'ı bir çok kullanıcı," Sayın Başkan Klutin kim?, Azılı rakibinin adını söyleyemiyor. Merdiven faciası sonrası Klutin faciası" diyerek eleştirdi.

KENDİSİNİ GAF MAKİNESİ GÖRÜYOR
Biden, görevinin 65. gününde ilk resmi basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "'Haydutlar' konusuna geldiğimizde, ben inanıyorum bizim haydutluk teriminin ilk çıktığı, benim 120 yıl önce ABD Senatosu'na girdiğimdeki pozisyonumuza geri dönmeyiz" demişti.

Kendisini daha önce de 'gaf makinesi' olarak tanımlayan Biden, 120 yıl önce 'nda göreve geldiğini iki kez tekrar etmişti.

HARRİS'E BAŞKAN DEMİŞTİ
Öte yandan, Biden, devir teslim töreni olan 20 Ocak öncesi, düzenlediği basın konferansında, sağ kolu 'ten bahsederken "seçilmiş başkan yardımcısı" yerine yanlışlıkla "seçilmiş başkan" ifadesini kullanmıştı.

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