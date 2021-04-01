Yine uçak yine Joe Biden! ABD Başkanı az daha düşüyordu

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce Air Force One uçağına binerken 3 kez düşmüştü.

Pittsburgh'a yolculuğu için uçağın merdivenlerini çıkan Biden, her ne kadar temkinli olsa da düşme tehlikesi yaşadı.

Biden'ın, bir elinde çantası, diğer elinde şemsiyesiyle merdivenleri bu kez dikkatli çıkmaya çalıştığı görüldü.