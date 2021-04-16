Son dakika: Tunus’ta göçmen teknesi battı: 20 ölü

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Tunus'un doğusunda Afrikalı göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Tunus Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, teknenin batması sonucu en az 20 Afrikalı göçmenin öldüğü belirtildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yalnızca 3 göçmenin kurtarıldığı, kayıp olanları arama çalışmalarının kötü hava koşulları nedeniyle durdurulduğu ifade edildi. Göçmen teknesinin Tunus'un Safakes kentinden yola çıktığı öğrenildi.Geçtiğimiz ay aynı bölgede bir göçmen teknesinin batması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmişti.