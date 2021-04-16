Son dakika: Tunus’ta göçmen teknesi battı: 20 ölü
Son dakika haberine göre Tunus açıklarında Afrikalı göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 20 kişinin öldüğü belirtildi. Geçtiğimiz ay aynı bölgede bir göçmen teknesinin batması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmişti.
DÜNYA İHA
Tunus'un doğusunda Afrikalı göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Tunus Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, teknenin batması sonucu en az 20 Afrikalı göçmenin öldüğü belirtildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yalnızca 3 göçmenin kurtarıldığı, kayıp olanları arama çalışmalarının kötü hava koşulları nedeniyle durdurulduğu ifade edildi. Göçmen teknesinin Tunus'un Safakes kentinden yola çıktığı öğrenildi.
Geçtiğimiz ay aynı bölgede bir göçmen teknesinin batması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmişti.
Geçtiğimiz ay aynı bölgede bir göçmen teknesinin batması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmişti.