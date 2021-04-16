Yürekleri ağızlara getiren anlar! Genç kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Son dakika haberi... Polonya'da peronda yürüyen genç bir kadın dengesini kaybedip raylara düşünce tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korkunç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
YAŞAM İHA
Tramvaydaki kamera tarafından kaydedilen görüntülere göre üzerinde beyaz renkli mont bulunan kadın, peronda yürürken bir anda ayağı takılarak raylara düştü.
O esnada durağa yaklaşmakta olan vatman, genç kadının düştüğünü görür görmez frene basarken, kadın ise can havliyle düştüğü yerden kalkmaya çalıştı.
Yaşadığı korku ve stres nedeniyle bir türlü ayağa kalkmayı başaramayan genç kadın, kendisini son anda perona atmayı başardı.
Kameranın kayıtta olduğu o anlarda vatman kabininde Polonyalı şarkıcı Peja'nın "Yaşamama izin ver" şarkısının çalıyor olması dikkat çekti.
Tramvayın altında kalmaktan kurtulan genç kadın hızla olay yerinden uzaklaştı.
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