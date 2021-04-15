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IKBY Başbakanı Mesrur Barzani Erbil ve Başika'ya yönelik saldırıları şiddetle kınadı

() Başbakanı , ve Başika'daki Türk üssüne yapılan saldırıları şiddetle kınadı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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IKBY Başbakanı Mesrur Barzani Erbil ve Başika'ya yönelik saldırıları şiddetle kınadı

Mesrur Barzani, Twitter hesabından, Erbil Uluslararası Havalimanı ve Başika'daki Türk üssüne yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Barzani, "Erbil Uluslararası Havalimanı ve Başika'daki Türk askeri üssüne yönelik terör saldırılarını şiddetle kınıyorum ve (saldırıların) arkasındaki terör grubunu kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Saldırıların IKBY'nin güvenliğini ve uluslararası koalisyonla iş birliğini zayıflatmaya yönelik açık bir girişim olduğunu vurgulayan Barzani, şunları kaydetti:

"Resmi Irak güvenlik güçleri bünyesinde faaliyet göstermeyen silahlı gruplar, Kürdistan Bölgesi sınırından çekilmelidir. Önümüzdeki günlerde Iraklı ve uluslararası ortaklarla bunu gerçekleştirmenin yolları hakkında görüşmelerde bulunacağım."

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile kanunsuz grupları sorumlu tutmak amacıyla ortak hedefi belirlemek için görüştüğünü belirten Barzani, saldırıların arkasındaki terör örgütü mensuplarının eylemlerinden sorumlu tutulacağını kaydetti.

Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydederek, "Erbil ve Başika'da bu gece meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Soruşturma devam ederken yakın temasta kalma konusunda anlaştık." açıklamasını yaptı.

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