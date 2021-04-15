15 Nisan 2021, Perşembe
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AstraZeneca aşısının durdurulduğunu açıklıyordu! Canlı yayında bayıldı

Canlı yayında korku dolu anlar! ’da İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü , Covid-19’a karşı geliştirilen aşısının kan pıhtılaşma vakaları nedeni ile ülkede kullanımının durdurulduğunun açıklandığı basın toplantısında bayıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2021
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AstraZeneca aşısının durdurulduğunu açıklıyordu! Canlı yayında bayıldı

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının gençlerde kullanımının "nadir kan pıhtılaşmasına" neden olduğu gerekçesi ile Danimarka, aşıyı kullanmayı tamamen bırakan ilk ülke olmuştu. AstraZeneca aşısı ile ilgili kararın açıklandığı canlı yayında Danimarka İlaç Ajansı'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen bayıldı.

Canlı yayında bayıldı CANLI YAYINDA BAYILDI

Çevrede bulunanlar Erichsen'in yardımına koşarken, Erichsen bir süre sonra kendisine gelerek salondan yürüyerek ayrıldı. Erichsen'in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilerken, tedbir amaçlı acil servise kaldırıldığı açıklandı.
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