Rusya'dan 'tansiyonu düşür' çağrılarına karşı flaş adım: Tanklara 'savaş boyası' yapıldı
ABD Başkanı Biden'ın 'askeri varlığını sınırla' çağrısının üzerinde Rusya'da oldukça ilginç bir adım geldi. Sınır bölgesindeki Rus tankları ve zırhlı araçlarına 'savaş boyası' yapıldı.
Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas krizinde nefesler tutulmuş durumda. Rusya'nın bölgeye askeri yığınak yapması sonrası bölgedeki tansiyon bir türlü düşmüyor.
ABD Başkanı Biden'ın 'askeri varlığını sınırla' çağrısının üzerinde Rusya'da oldukça ilginç bir adım geldi. Sınır bölgesindeki Rus tanklarına beyaz çizgiler çekildiği görüldü.
'Savaş boyası' olarak adlandırılan bu yöntem ile çatışma anında dost ve düşman birliklerinin daha kolay ayırt edilmesi hedefleniyor.
Başka bir deyişle Rusya, sınırdaki tanklarına 'savaş boyası' sürerek ABD'ye ve Ukrayna'ya 'savaşa hazırız' mesajı vererek meydan okudu.
Bölgedeki bir Twitter kullanıcısı tarafından yayınlanan karelerde zırhlı araç ve tankları bu şekilde boyandığı görüldü.
Rusya'nın sınır bölgesinde 80 bin askeri ve yüzlerce tank ve zırhlı aracının olduğu belirtiliyor.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın sınırlı bir askeri müdahaleye zemin olacak boyuta ulaştığını belirtmişti.
Gelen son raporlara göre, Rusya Devlet Başkanı Putin önümüzdeki günlerde bölgeye 30 bin asker daha sevk etmeyi düşünüyor.
Rusya benzer bir adımı Soğuk Savaş yıllarında da atmıştı. O dönem Demir Perde ülkesi olan Çekoslovakya'da Komünist Parti'ye yönelik başlayan protesto dalgasına Sovyet Rusya müdahale etmişti.
1968 yılındaki Çekoslovakya işgalinde yer alan Sovyet tankları beyaza boyanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet'ten flaş açıklama! Teravih namazı camilerde kılınmaya başlayacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarih verdi
- Galata Wind halka arz hisse nasıl alınır? Kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Borsada ne zaman işlem görecek?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bahar dönemi...
- 13 milyona müjde! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi zammı...
- 15 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Nisan ayı evde bakım parası hangi illere yattı? Tüm detaylar
- Manchester City token ne zaman çıkacak? Manchester City tokenin fiyatı ne kadar, kaç TL?
- EDHO'da ezber bozacak gelişme! Herkes merak ederken ters köşe geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları uçacak...
- Emekli maaşı için dikkat! Çıkış yapmayan alamıyor! Dilekçe ve şartlar...
- Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...
- 4D'li taşeron işçilere müjde... Paralar anında hesaplara yatacak! Taşeronlar için 2021 ilave tediye müjdeleri…
- Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...
- O ödemelerde flaş değişiklik! SGK resmen duyurdu! Artık son 3 aydan değil 12 aydan...