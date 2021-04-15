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Rusya'dan 'tansiyonu düşür' çağrılarına karşı flaş adım: Tanklara 'savaş boyası' yapıldı

'ın 'askeri varlığını sınırla' çağrısının üzerinde 'da oldukça ilginç bir adım geldi. Sınır bölgesindeki Rus tankları ve zırhlı araçlarına 'savaş boyası' yapıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2021
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Rusya'dan 'tansiyonu düşür' çağrılarına karşı flaş adım: Tanklara 'savaş boyası' yapıldı

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas krizinde nefesler tutulmuş durumda. Rusya'nın bölgeye askeri yığınak yapması sonrası bölgedeki tansiyon bir türlü düşmüyor.

Rusya'dan 'tansiyonu düşür' çağrılarına karşı flaş adım: Tanklara 'savaş boyası' yapıldı

ABD Başkanı Biden'ın 'askeri varlığını sınırla' çağrısının üzerinde Rusya'da oldukça ilginç bir adım geldi. Sınır bölgesindeki Rus tanklarına beyaz çizgiler çekildiği görüldü.
'Savaş boyası' olarak adlandırılan bu yöntem ile çatışma anında dost ve düşman birliklerinin daha kolay ayırt edilmesi hedefleniyor.

Rusya'dan 'tansiyonu düşür' çağrılarına karşı flaş adım: Tanklara 'savaş boyası' yapıldı

Başka bir deyişle Rusya, sınırdaki tanklarına 'savaş boyası' sürerek ABD'ye ve Ukrayna'ya 'savaşa hazırız' mesajı vererek meydan okudu.

Rusya'dan 'tansiyonu düşür' çağrılarına karşı flaş adım: Tanklara 'savaş boyası' yapıldı

Bölgedeki bir Twitter kullanıcısı tarafından yayınlanan karelerde zırhlı araç ve tankları bu şekilde boyandığı görüldü.
Rusya'nın sınır bölgesinde 80 bin askeri ve yüzlerce tank ve zırhlı aracının olduğu belirtiliyor.

Rusya'dan 'tansiyonu düşür' çağrılarına karşı flaş adım: Tanklara 'savaş boyası' yapıldı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın sınırlı bir askeri müdahaleye zemin olacak boyuta ulaştığını belirtmişti.

Rusya'dan 'tansiyonu düşür' çağrılarına karşı flaş adım: Tanklara 'savaş boyası' yapıldı

Gelen son raporlara göre, Rusya Devlet Başkanı Putin önümüzdeki günlerde bölgeye 30 bin asker daha sevk etmeyi düşünüyor.

Rusya'dan 'tansiyonu düşür' çağrılarına karşı flaş adım: Tanklara 'savaş boyası' yapıldı

Rusya benzer bir adımı Soğuk Savaş yıllarında da atmıştı. O dönem Demir Perde ülkesi olan Çekoslovakya'da Komünist Parti'ye yönelik başlayan protesto dalgasına Sovyet Rusya müdahale etmişti.

Rusya'dan 'tansiyonu düşür' çağrılarına karşı flaş adım: Tanklara 'savaş boyası' yapıldı

1968 yılındaki Çekoslovakya işgalinde yer alan Sovyet tankları beyaza boyanmıştı.

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