Başika'daki Türk üssüne saldırının perde arkasında ne var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber’de açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

BAŞİKA ÜSSÜNÜN GEÇMİŞİ

Peki, Başika'daki Türk üssüne saldırının perde arkasında ne var? A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "2014'te ABD'nin İŞİD tiyatrosu başladığında bu bölgede faaliyetini artıran bir üs bölgemiz. Burada bulunan askerlerimizin ağırlıklı olarak eğitim maksatlı yapmış olduğu faaliyetler var. Irak merkezi hükümeti ile yapmış olduğumuz mutabakat sonucu bu faaliyetler gerçekleşti. Ve burada birçok kişi aldığı eğitim sonucu ciddi bir noktaya geldi. Hatta iki ülke arasında bu yapılan eğitimlerde törenler düzenlendi, burada çeşitli ödüller verildi." dedi.

"TÜRKİYE'NİN IRAK'TAKİ VARLIĞINI SONLANDIRMANIN GAYRETİ İÇİNDELER"

Başika üssünün çok önemli bir üs olduğunun altını çizen Başbuğ, "Bu üs halen faaliyetini sürdürüyor. Ancak verdiğimiz bu hizmet bir takım yerleri inanılmaz rahatsız ediyor. Ve uzun süredir Başika üssü ile ilgili yürütülen bir algı operasyonu vardı. Hatta Irak merkezi hükümetinin bazı kurumlarının bazı isimleri bir takım baskılar sonucu Türkiye'nin burada varlığını sorgulayacak şekilde haddi aşan cümleler kurduğu günler yaşadık. Fakat Türkiye bu bölgede varlığını sürdürmekte kararlı olduğu için, Irak'ın merkezi hükümetinin de desteği ile halen faaliyetlerini sürdürüyor. Ama bu bahsettiğimiz süreç içerisinde rahatsız olan kesimler özellikle bu üs bölgesi üzerinden Türkiye'nin Irak'taki varlığını sonlandırmanın gayreti içindeler." şeklinde konuştu.