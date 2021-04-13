Koltuk krizinde yeni gelişme! Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i son kez uyardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan üçlü görüşme sırasında Michel ve Erdoğan'ın, liderler için ayrılan iki koltuğa oturması üzerine, Ursula von der Leyen ayakta kalmıştı.

Yoğun tartışmalara yol açan bu görüntünün ardından, "günlerdir uyuyamadığını" söyleyen Michel, Perşembe akşamı von der Leyen ile bir görüşme yapacağını açıklamıştı.

Ancak Ursula von der Leyen'in aile ziyareti gerekçesiyle Almanya'da bulunması nedeniyle görüşmenin gerçekleşemediği belirtilmişti.

AB'nin iki üst düzey yetkilisi Pazartesi akşamı bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede, Ankara'da yaşanan kriz kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Brüksel'deki kaynaklara göre, Ursula von der Leyen, Ankara'daki gibi bir durumun tekrarlanmasına izin vermeyeceğini açıkça vurguladı.

Michel'in de, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği öğrenildi.