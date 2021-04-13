Koltuk krizinde yeni gelişme! Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i son kez uyardı
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Ankara'da yaşanan "koltuk krizinin" ardından ilk kez bir araya geldiler. Ursula von der Leyen'in, böyle bir durumun bir kez daha tekrarlanmasına izin vermeyeceği konusunda Michel'i uyardığı belirtildi. İki liderin, önümüzdeki dönemde benzer bir durumun yeniden yaşanmaması konusunda anlaşmaya vardıkları aktarıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan üçlü görüşme sırasında Michel ve Erdoğan'ın, liderler için ayrılan iki koltuğa oturması üzerine, Ursula von der Leyen ayakta kalmıştı.
Yoğun tartışmalara yol açan bu görüntünün ardından, "günlerdir uyuyamadığını" söyleyen Michel, Perşembe akşamı von der Leyen ile bir görüşme yapacağını açıklamıştı.
Ancak Ursula von der Leyen'in aile ziyareti gerekçesiyle Almanya'da bulunması nedeniyle görüşmenin gerçekleşemediği belirtilmişti.
AB'nin iki üst düzey yetkilisi Pazartesi akşamı bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede, Ankara'da yaşanan kriz kapsamlı biçimde değerlendirildi.
Brüksel'deki kaynaklara göre, Ursula von der Leyen, Ankara'daki gibi bir durumun tekrarlanmasına izin vermeyeceğini açıkça vurguladı.
Michel'in de, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği öğrenildi.
'GECELERİ İYİ UYUYAMIYORUM'
Bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, görüşmedeki tavrı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirten Michel, "Eğer mümkün olsa geri döner ve bunu onarırım. O günden bu yana geceleri iyi uyumadığımı gizlemiyorum çünkü o sahne kafamda sürekli yeniden yaşanıyor" demişti.
MICHEL'E TEPKİLER SÜRÜYOR
Diğer yandan AB'nin kadın liderinin ayakta kalmasına göz yumduğu gerekçesiyle Charles Michel'e yönelik tepkiler sürüyor.
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve parlamento grup başkanları, Charles Michel ve Ursula von der Leyen'e, "koltuk krizi" konusunda kendilerine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.
İki lider, bugün Ankara'daki olaya ilişkin AP'deki siyasi grup temsilcileri ve Sassoli ile istişarelerde bulunacak.
AB Konseyi Başkanı Michel'in AP'de, "koltuk krizi" nedeniyle duyduğu "derin pişmanlığı" ifade ederek benzer bir krizinin bir daha yaşanmaması gerektiğini vurgulayacağı belirtildi.
Bazı AB diplomatları, Ankara'da yaşanan protokol krizine, Michel ve von der Leyen arasında yaşanan gizli rekabetin yol açtığını söylemişti.
Brüksel'deki kaynaklar, Von der Leyen'in, koronavirüs salgını nedeniyle protokol ekibini Ankara'ya göndermemesi nedeniyle Erdoğan'la yapılan görüşmede oturma düzeninin Michel'in ekibi tarafından ayarlandığını bildirmişti.
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