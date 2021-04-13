13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Koltuk krizinde yeni gelişme! Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i son kez uyardı

Koltuk krizinde yeni gelişme! Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i son kez uyardı

(AB) Konseyi Başkanı ile Başkanı Ursula , geçen hafta 'da yaşanan "koltuk krizinin" ardından ilk kez bir araya geldiler. 'in, böyle bir durumun bir kez daha tekrarlanmasına izin vermeyeceği konusunda 'i uyardığı belirtildi. İki liderin, önümüzdeki dönemde benzer bir durumun yeniden yaşanmaması konusunda anlaşmaya vardıkları aktarıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
ABONE OL
Koltuk krizinde yeni gelişme! Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i son kez uyardı

Başkan ile yapılan üçlü görüşme sırasında ve Erdoğan'ın, liderler için ayrılan iki koltuğa oturması üzerine, Ursula ayakta kalmıştı.

Yoğun tartışmalara yol açan bu görüntünün ardından, "günlerdir uyuyamadığını" söyleyen Michel, Perşembe akşamı von der Leyen ile bir görüşme yapacağını açıklamıştı.

Ancak 'in aile ziyareti gerekçesiyle 'da bulunması nedeniyle görüşmenin gerçekleşemediği belirtilmişti.

AB'nin iki üst düzey yetkilisi Pazartesi akşamı bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede, 'da yaşanan kriz kapsamlı biçimde değerlendirildi.

'deki kaynaklara göre, Ursula von der Leyen, Ankara'daki gibi bir durumun tekrarlanmasına izin vermeyeceğini açıkça vurguladı.

Michel'in de, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği öğrenildi.

'GECELERİ İYİ UYUYAMIYORUM'
Bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, görüşmedeki tavrı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirten Michel, "Eğer mümkün olsa geri döner ve bunu onarırım. O günden bu yana geceleri iyi uyumadığımı gizlemiyorum çünkü o sahne kafamda sürekli yeniden yaşanıyor" demişti.

MICHEL'E TEPKİLER SÜRÜYOR
Diğer yandan AB'nin kadın liderinin ayakta kalmasına göz yumduğu gerekçesiyle 'e yönelik tepkiler sürüyor.

Başkanı ve parlamento grup başkanları, Charles Michel ve Ursula von der Leyen'e, "koltuk krizi" konusunda kendilerine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

İki lider, bugün Ankara'daki olaya ilişkin AP'deki siyasi grup temsilcileri ve Sassoli ile istişarelerde bulunacak.

Başkanı Michel'in AP'de, "koltuk krizi" nedeniyle duyduğu "derin pişmanlığı" ifade ederek benzer bir krizinin bir daha yaşanmaması gerektiğini vurgulayacağı belirtildi.

Bazı AB diplomatları, Ankara'da yaşanan protokol krizine, Michel ve von der Leyen arasında yaşanan gizli rekabetin yol açtığını söylemişti.

Brüksel'deki kaynaklar, Von der Leyen'in, koronavirüs salgını nedeniyle protokol ekibini Ankara'ya göndermemesi nedeniyle Erdoğan'la yapılan görüşmede oturma düzeninin Michel'in ekibi tarafından ayarlandığını bildirmişti.

Le Monde: Krizin nedeni Michel LE MONDE: KRİZİN NEDENİ MİCHEL
'Protokol krizi' için kampanya başlattılar 'PROTOKOL KRİZİ' İÇİN KAMPANYA BAŞLATTILAR
Protokol krizinin gerçekleri ortaya çıktı PROTOKOL KRİZİNİN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKTI
İşte protokol krizinin perde arkası! Her şeyi o planlamış İŞTE PROTOKOL KRİZİNİN PERDE ARKASI! HER ŞEYİ O PLANLAMIŞ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA