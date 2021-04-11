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Protokol krizi için kampanya! Büyük hata yaptı istifa etsin

Protokol krizinde yeni perde! Avrupa ülkelerinde faaliyetini sürdüren bazı kadın dernekleri, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Türkiye ziyaretindeki protokol olayının ardından imza kampanyası başlattı. Dernekler, AB Konseyi Başkanı Charles 'in istifa etmesi talebiyle imza kampanyası başlattıklarını ve Michel’in büyük hata yaptığını duyurdu. Ayrıca Michel’in von der Leyen'in şahsında bütün kadınların küçük düşürüldüğünü de ifade etti. İşte detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2021
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Protokol krizi için kampanya! Büyük hata yaptı istifa etsin

Belçika'da yayın yapan De Tijd gazetesi, Ankara ziyaretlerindeki protokol olayının ardından çarpıcı ve bir o kadar da dikkat çeken bir haber yaptı.

"BİRBİRİNE PAS ATAMAYAN TECRÜBESİZ VE HIRSLI GOLCÜLERE BENZİYORLAR"

Gazete, AB Konseyi Başkanı Charles ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i "birbirlerine pas atmayan tecrübesiz ve hırslı golcülere" benzetti.

MICHEL TEPKİ TOPLADI, İSTİFASI İSTENİYOR!

Belçika basınındaki haberlere göre, Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde yaşanan ve Avrupa basınında "Sofagate" olarak adlandırılan protokol olayının ardından kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında çalışan bazı kadın kuruluşları, Michel'e tepki gösterdi. Millennia Vakfı öncülüğündeki kuruluşlar, Michel'in von der Leyen'i "küçük düşürdüğü" gerekçesiyle istifa etmesi talebiyle mektup hazırladı.

3 BİN KİŞİ İMZALADI

Bu amaçla hazırlanan mektuba, Belçika, Fransa, İtalya gibi ülkelerden kısa sürede 3 binden fazla kişinin imza attığı bildirildi. AB dışındaki ülkelerden de birçok kadının kampanyaya imza verdiği kaydedildi. Kadın hakları kuruluşları, Michel'in "büyük hata yaptığını" belirterek, von der Leyen'in şahsında bütün kadınların küçük düşürüldüğünü belirtti.

'ÇOCUKÇA ÇEKİŞMELER YAŞIYORLAR' İDDİASI DA YER ALDI

Haberde ayrıca ikili arasında daha önce de "çocukça çekişmeler" yaşandığı ifade edilerek, bunlardan birinin İngiltere Başbakanı ile yapılacak videokonferans toplantısına kimin öncülük edeceği konusunda yaşandığı aktarıldı. Bu olayın ardından Michel'in özel kalem müdürlüğünü yapan François Roux'nun görevden alındığı belirtildi.

İKİ LİDER DAR ÇEVRELERİNE GÜVENİYOR

Michel ve von der Leyen'in "birbirine pas atmayan nispeten tecrübesiz ve hırslı golcüler" gibi davrandığını yazan gazete, iki liderin kendi dar çevrelerine güvendiğini belirtti.

Haberde, ikili arasında büyük bir kişisel kıskançlık bulunduğu yönünde diplomatlar arasında konuşmalar yapıldığı, Michel ve von der Leyen'in ekiplerinin önceki Konsey ve Komisyon başkanlarının ekiplerine göre birbirleriyle daha az konuştuğu aktarıldı.

ALMAN DER SPIEGEL: 'TÜRKİYE'NİN SUÇU YOK'

Alman Der Spiegel dergisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol olayıyla ilgili "AB dünya sahnesinde kendini nasıl gülünç duruma düşürüyor" başlıklı değerlendirmede, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ziyareti sırasında kandırıldı. Hata ev sahibi Erdoğan'da değil, Konsey Başkanı Charles Michel'deydi. Tuhaf bir güç mücadelesinin sahneleri." ifadelerine yer vermişti.

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