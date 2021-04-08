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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüste korkunç haber! Daha önce tanımlanmamış 18 mutasyon Koronavirüste korkunç haber! Daha önce tanımlanmamış 18 mutasyon Son dakika haberine göre; Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 829 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan Brezilya'da bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha önce tanımlanmamış 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan tür tespit edildi. Giriş Tarihi: 08.04.2021 07:05
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 bin 829 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 340 bin 776'ya, 92 bin 625 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 193 bin 205'e yükseldi.
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Ülkede iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 664 bin 158'e çıktı.
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.
18 MUTASYONUNUN BİRLEŞİMİNDEN OLUŞAN TÜR
Brezilya'da yayın yapan O Globo'da yer alan habere göre, Belo Horizonte şehrindeki Minas Gerais Federal Üniversitesi (UFMG) ve Pardini Grubu Araştırma ve Geliştirme Sektörü uzmanları, Rio de Janeiro Federal Üniversitesi iş birliğinde, Kovid-19'un 18 mutasyonun birleşiminden oluşan türüne rastladı.