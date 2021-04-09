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Ermenistan'da kriz! "Onları bize geri verin" | Bakanlık çalışanları helikopterle tahliye edildi | Son dakika dünya haberi

'ın hezimetine uğrayan ’ın başkenti ’da, savaşındaki askerlerin yakınları, binası önünde toplanarak, "evlatlarımızı geri verin" sloganları attı. Bakanlık personeli olası güvenlik tehlikesine karşı askeri helikopterle tahliye edildi. Son dakika dünya haberi...

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Ermenistan'da kriz! Onları bize geri verin | Bakanlık çalışanları helikopterle tahliye edildi | Son dakika dünya haberi

'ın zaferi sonrası 'da karışıklık devam ediyor. Ermenistan önüne gelen askerlerin aileleri, "Evlatlarımızı geri verin" sloganları eşliğinde evlat nöbetine başladı.

Savaş sırasında kaybolan askerlerin aileleri, Savunma Bakanlığı'ndan izahat istedi. Ermeni askerlerin aileleri, taleplerine ilişkin herhangi bir dönüş yapılmadığı takdirde bakanlık binasına gireceklerini ifade etti.

BAKANLIK ÇALIŞANLARI HELİKOPTERLE TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 24 saat boyunca bakanlık binasından çıkamayan personelin askeri helikopterle tahliye edildiği ifade edilirken, yerel medya tahliye edilenlerin arasında hamile ve sağlık sorunları bulunan personelin de olduğu bildirildi.

ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETMİŞTİ

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki , Laçın ve illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

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