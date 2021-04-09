İstanbul dünya birincisi olacak! 2035 yılında rekor kırılacak! ABD yeni raporu yayınladı

İSTANBUL BİRİNCİ OLACAK

Rapora göre, Avrupa'da nüfusu en yüksek olan şehirler sıralamasında 2035'te 18 milyon nüfusla İstanbul birinci sırada bulunurken, Paris 12 milyon ile ikinci, 10,6 ile Londra üçüncü olarak öngörülüyor.