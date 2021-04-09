09 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İstanbul dünya birincisi olacak! 2035 yılında rekor kırılacak! ABD yeni raporu yayınladı

İstanbul dünya birincisi olacak! 2035 yılında rekor kırılacak! ABD yeni raporu yayınladı

Amerika Birleşik Devletleri () Ulusal İstihbarat Konseyi "Küresel Eğilimler Raporu" açıklandı. Raporda, 'da nüfusu en yüksek olan şehirler sıralamasına yer verilirken 'den ve 'da listede yer aldı. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
ABONE OL
İstanbul dünya birincisi olacak! 2035 yılında rekor kırılacak! ABD yeni raporu yayınladı

'nin 4 yılda bir ve bul 7'incisi hazırlanan "Küresel Eğilimler Raporu" açıklandı. Raporun ile ilgili tahminler de yer aldı.

İSTANBUL BİRİNCİ OLACAK

Rapora göre, 'da nüfusu en yüksek olan şehirler sıralamasında 2035'te 18 milyon nüfusla birinci sırada bulunurken, 12 milyon ile ikinci, 10,6 ile üçüncü olarak öngörülüyor.

ANKARA'DA LİSTEDE!

Londra'yı 7 milyon ile 'i de 6.2 milyon nüfus ile başkent takip ediyor. Rapordaki listenin ilk beşinde Türkiye'den iki şehir yer alıyor.

NÜFUSUN ARTIŞ ORANI AZALACAK

Öte yandan raporda 20 yıldaki nüfus gelişim tahminlerine göre ise, nüfusun artacağı ancak artış oranının azalacağı belirtiliyor.

2040 YILI TAHMİNİ

Ayrıca, raporda 2040 yılında 1,4 milyar insanın dünya nüfusuna eklenmesi ve küresel nüfusun 9,2 milyara ulaşması bekleniyor.

İstanbul'da kısıtlama öncesi klasiği: Trafik kilit! Duraklar insan seli... İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ KLASİĞİ: TRAFİK KİLİT! DURAKLAR İNSAN SELİ...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA