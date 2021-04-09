İstanbul dünya birincisi olacak! 2035 yılında rekor kırılacak! ABD yeni raporu yayınladı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal İstihbarat Konseyi "Küresel Eğilimler 2040 Raporu" açıklandı. Raporda, Avrupa'da nüfusu en yüksek olan şehirler sıralamasına yer verilirken Türkiye'den İstanbul ve Ankara'da listede yer aldı. İşte detaylar...
ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin 4 yılda bir ve bul 7'incisi hazırlanan "Küresel Eğilimler 2040 Raporu" açıklandı. Raporun Türkiye ile ilgili tahminler de yer aldı.
NÜFUSUN ARTIŞ ORANI AZALACAK
Öte yandan raporda 20 yıldaki nüfus gelişim tahminlerine göre ise, nüfusun artacağı ancak artış oranının azalacağı belirtiliyor.
2040 YILI TAHMİNİ
Ayrıca, raporda 2040 yılında 1,4 milyar insanın dünya nüfusuna eklenmesi ve küresel nüfusun 9,2 milyara ulaşması bekleniyor.
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