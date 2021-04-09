Suudi Arabistan'dan Kabe hakkında yeni karar! Yüksek miktarda ceza kesilecek
Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, Umre veya namaz kılmak için girmek isteyenlerden Kovid-19 aşısı yaptırmış olma ve "Tawakkalna" ile "Eatmarna" isimli elektronik uygulamalarından gerekli izin belgesini almış olma şartı aranacağı belirtildi. İşte detaylar...
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazan ayı süresince belirli sayıda ziyaretçinin alınacağı Mescid-i Haram'a "izinli giriş" uygulamasına riayet etmeyenlere para cezası uygulanacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'a umre veya ziyaret için izinsiz girenlere uygulanacak cezaya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, ramazan ayı süresince Mescid-i Haram'a izinsiz umre için gelenlere 10 bin riyal, ziyaret için gelenlere ise 1000 riyal para cezası uygulanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Mescid-i Haram'a izinsiz girişlere yönelik para cezası uygulamasının ramazan ayı sonrasında da yeni bir duyuruya kadar devam edeceği ifade edildi.
GİRİŞLER İZİN BELGESİYLE YAPILACAK
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, 6 Nisan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıklamıştı.
Bu kapsamda, Mescid-i Haram'a ramazan boyunca günlük ziyaretçi sayısı umre için 50 bin, namaz kılanlar için de 100 bin kişi kapasitesinde olacağı belirtilmişti.
Ayrıca, ramazan ayının ilk gününden itibaren umre yapmak veya namaz kılmak için Mescid-i Haram'ı ziyaret edecek kişilerin Kovid-19 aşısı yaptırmış olması ve hükümetin salgın önlemleri kapsamında geliştirdiği "Tawakkalna" ile "Eatmarna" isimli elektronik uygulamalarından gerekli izin belgesini alması gerektiği kaydedilmişti.
Suudi Arabistan, ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini, ülkedeki diğer camilerin de salgın tedbirlerine riayet edilerek açık olacağını duyurmuştu.
NE OLMUŞTU?
Geçen yıl salgın nedeniyle Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazları cemaatsiz kılınmıştı.
Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında verilen yaklaşık 5 aylık aranın ardından 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.
Kasım 2020'nin başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağı belirtilmişti.
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