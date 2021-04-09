Azerbaycan duyurdu! Ermenistan yok etmeye çalıştı: Şuşa'da İskender füzesi izi

ERMENİSTAN ANİDEN YOK ETMEYE ÇALIŞTI

Ermenistan basınına göre İskender füzeleri, 2. Karabağ Savaşı'ının son günlerinde, Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldığı dönemde kullanıldı. ANAMA yetkilisi Poladov, "Füzelerin fırlatılış tarihini kesin olarak söylemek bizim için zor" dedi.

Şuşa'nın kurtarılmasının ardından askeri ikilem içinde kalan Ermenistan'ın İskender füzelerini Azerbaycan ordusunun daha fazla ilerlemesini engellemek için kullanmış olabileceğini vurguladı.

Poladov, "Bir zamanlar Şuşa'yı kendi şehri olarak gören Ermenistan aniden onu tamamen yok etmeye çalıştı. Bu bir kez daha Şuşa'nın Ermenistan ile hiçbir alakası olmadığını gösteriyor" diye konuştu.

Öte yandan, Ermenistan 2016 yılında Rusya'dan İskender E füze sistemi almıştı. Rus yapımı füzeler ilk kez Eylül 2016'da Erivan'da düzenlenen askeri geçitte görüntülenmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2. Karabağ Savaşı sırasında İskender füzelerinin kullanıldığını ancak, tam kapasite patlamadıklarını ifade etmişti. Rusya ise İskender füzelerinin Karabağ savaşında kullanılmadığını iddia etmişti.