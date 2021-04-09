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Avrupa ülkesinde şok! Son 24 saatte 718 kişi öldü | 9 Nisan 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 718 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 113 bin 579’a yükseldi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 09.04.2021
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Avrupa ülkesinde şok! Son 24 saatte 718 kişi öldü | 9 Nisan 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 362 bin 973 korona virüs testi yapıldığı ve 18 bin 938 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 736 bin 526'ya ulaştığı kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 113 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 718 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 113 bin 579'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 26 bin 175 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 536 bin 361 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 60 kişi azalarak 3 bin 603'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 12 milyon 288 bin 808 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 761 bin 215 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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