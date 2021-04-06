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Son dakika: Putin'in 'gizli planı' ifşa oldu! Uydu görüntüleri her şeyi ortaya çıkardı

Son dakika haberine göre 'nın bölgesinde attığı askeri adımlar uydulara yakalandı. Yayınlanan görseller ile 'nın bölgedeki askeri varlığını artırdığı ortaya çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Son dakika: Putin'in 'gizli planı' ifşa oldu! Uydu görüntüleri her şeyi ortaya çıkardı

Devlet Başkanı 'in önemli gündem maddelerinden birisi olan bölgesi yine gündemde.

Geçtiğimiz haftalarda bölgede tatbikat başlatan Rusya, tabiri caizse 3 nükleer denizaltı ile gövde gösterisi yapmıştı.

Putin bunun ne tarihi ne de modern zaman tarihinde bir muadilinin olmadığını açıklamıştı.

Şimdi ise Putin yönetiminin Arktik bölgesinde attığı askeri adımlar uydulara yakalandı.

Yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın yıllardır anlaşmazlığın odağında olan arktik bölgesindeki askeri varlığını artırdığını gözler önüne serdi.

Söz konusu görüntüler sayesinde Rusya'nın bölgedeki tesislerine yeni eklemeler yaptığı da ortaya çıktı.

gazetesinde yer alan habere göre, , bölgedeki tesislerine ek gözetleme ve hava savunma unsurları konuşlandırdı.

BEŞ ÜLKENİN RADARINDA
Uzun yıllar kimsenin yüzüne bile bakmadığı , çevresindeki buzlar iklim değişikliği nedeniyle azalmaya başlayınca okyanusa komşu beş ülke; , , , ve Rusya'nın radarına girdi.

Bu 5 ülke son yıllarda denizdeki enerji kaynaklarının peşine düştü. Bölge ile ilgili bir anlaşmanın olmaması ise zaman zaman bu tip gövde gösterilerinin yapılmasına neden oluyor.

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