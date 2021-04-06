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ABD ziyareti öncesi Japonya Başbakanı Yoşihide Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Gelecek hafta 'ye ziyaret gerçekleştirecek olan Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu vuruldu. Öte yandan Yoşihide, ABD Başkanı Biden ile görüşecek ilk yabancı lider olacak.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 06.04.2021
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ABD ziyareti öncesi Japonya Başbakanı Yoşihide Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Başbakan Suga'ya, 16 Mart'ta ilk dozu yapılan başkent 'nun Şincuku bölgesindeki Küresel Sağlık ve Tıp Ulusal Merkezinde aşının ikinci dozu uygulandı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Suga'nın aşıyla ilgili sağlık problemi yaşamadığı kaydedildi.

Suga'nın 16 Nisan'daki ziyaretinde, 'da ile görüşecek ilk yabancı lider olması bekleniyor.

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