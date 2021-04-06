ABD ziyareti öncesi Japonya Başbakanı Yoşihide Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Gelecek hafta ABD'ye ziyaret gerçekleştirecek olan Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu vuruldu. Öte yandan Yoşihide, ABD Başkanı Biden ile görüşecek ilk yabancı lider olacak.
DÜNYA AA
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Başbakan Suga'ya, 16 Mart'ta ilk dozu yapılan başkent Tokyo'nun Şincuku bölgesindeki Küresel Sağlık ve Tıp Ulusal Merkezinde aşının ikinci dozu uygulandı.
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Suga'nın aşıyla ilgili sağlık problemi yaşamadığı kaydedildi.
Suga'nın 16 Nisan'daki ABD ziyaretinde, Beyaz Saray'da Joe Biden ile görüşecek ilk yabancı lider olması bekleniyor.