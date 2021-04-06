ABD ziyareti öncesi Japonya Başbakanı Yoşihide Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Suga'nın aşıyla ilgili sağlık problemi yaşamadığı kaydedildi.

Suga'nın 16 Nisan'daki ABD ziyaretinde, Beyaz Saray'da Joe Biden ile görüşecek ilk yabancı lider olması bekleniyor.