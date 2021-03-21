Putin hafta sonunu Sibirya'da geçirdi! Arazi aracı kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonunu Savunma Bakanı Sergei Shoigu ile birlikte Sibirya'da geçiriyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise basına yaptığı açıklamada, hafta sonunu Sibirya bölgesinde geçiren Başkan Putin ve Bakan Shoigu'nun arazi aracı kullandığını ve Sibirya taygasında yürüdüğünü belirtti.

Giriş Tarihi: 21.03.2021 15:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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