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Putin hafta sonunu Sibirya'da geçirdi! Arazi aracı kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonunu Savunma Bakanı Sergei Shoigu ile birlikte Sibirya'da geçiriyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise basına yaptığı açıklamada, hafta sonunu Sibirya bölgesinde geçiren Başkan Putin ve Bakan Shoigu'nun arazi aracı kullandığını ve Sibirya taygasında yürüdüğünü belirtti.

Giriş Tarihi: 21.03.2021 15:40
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Putin hafta sonunu Sibirya'da geçirdi! Arazi aracı kullandı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hafta sonunu Sibirya'da geçirdiği bildirildi. Başkan Putin'e Savunma Bakanı Sergei Shoigu'nun eşlik ettiği ifade edildi.

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Putin hafta sonunu Sibirya'da geçirdi! Arazi aracı kullandı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise basına yaptığı açıklamada, hafta sonunu Sibirya bölgesinde geçiren Başkan Putin ve Bakan Shoigu'nun arazi aracı kullandığını ve Sibirya taygasında yürüdüğünü belirtti.

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Putin hafta sonunu Sibirya'da geçirdi! Arazi aracı kullandı

Ayrıca Bakan Shoigu'nun, Başkan Putin'e ahşap el sanatları ile uğraştığı atölyesini gezdirdiği ifade edildi.

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Putin hafta sonunu Sibirya'da geçirdi! Arazi aracı kullandı
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Putin hafta sonunu Sibirya'da geçirdi! Arazi aracı kullandı