İngiltere Başbakanı Johnson'dan 3. dalga uyarısı: Çok sert tedbirler aldık



JOHNSON 3. COVİD-19 DALGASINA KARŞI UYARDI

Başbakan Johnson, Avrupa'da Covid-19'un üçüncü dalga etkilerinin görülmeye başladığını belirterek, bu durumla başa çıkılmak için adımlar atıldığını ifade etti. Üçüncü dalganın potansiyeline karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Johnson, "İngiltere'de sınırlarımızda halihazırda çok sert tedbirler aldık. Üçüncü dalganın aşılama çalışmalarını yok etmesini önlemek için sınırda testler, para cezaları ve otel karantinaları gibi sert önlemlerimiz var" dedi.