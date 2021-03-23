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İngiltere Başbakanı Johnson'dan 3. dalga uyarısı: Çok sert tedbirler aldık

Son dakika haberi...  Başbakanı , korona virüs () salgının 'da görülen üçüncü dalganın etkilerinin İngiltere'ye de varabileceği konusunda uyararak, "Üçüncü dalgaya karşı dikkatli olmalıyız. Sınırlarımızda halihazırda çok sert tedbirler aldık. Üçüncü dalganın aşılama çalışmalarını yok etmesini önlemek için sınırda testler, para cezaları ve otel karantinaları gibi sert önlemlerimiz var" dedi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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İngiltere Başbakanı Johnson'dan 3. dalga uyarısı: Çok sert tedbirler aldık

Başbakanı yaptığı açıklamada, korona virüs (Covid-19) nedeniyle İngiltere'de geçtiğimiz yıl 23 Mart tarihinde ilk olarak uygulanan ulusal kısıtlamaların birinci yılında ulusun cesaretini, disiplinini ve sabrını tebrik ettiğini belirtti.

Johnson, 21. yüzyılın salgın hastalığı ile savaşmak için uygulanan kısıtlamaların 'ni (NHS) koruduğunu ve hayat kurtardığına dikkat çekerek, "Bunu hep birlikte başardık" ifadelerini kullandı.

KORONA KURBANLARI İÇİN ANIT DİKİLECEK
Johnson, halkın ile mücadelede "karanlıkta savaştığını" fakat "bilimin ışık tuttuğunu" kaydetti. Salgının başından bu yana çok fazla can kaybı yaşandığını belirten Başbakan Johnson, hayatını kaybedenleri anmak için doğru zamanda, uygun ve kalıcı bir anıt dikileceğini de sözlerine ekledi.


JOHNSON 3. COVİD-19 DALGASINA KARŞI UYARDI
Başbakan Johnson, 'da Covid-19'un üçüncü dalga etkilerinin görülmeye başladığını belirterek, bu durumla başa çıkılmak için adımlar atıldığını ifade etti. Üçüncü dalganın potansiyeline karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Johnson, "İngiltere'de sınırlarımızda halihazırda çok sert tedbirler aldık. Üçüncü dalganın aşılama çalışmalarını yok etmesini önlemek için sınırda testler, para cezaları ve otel karantinaları gibi sert önlemlerimiz var" dedi.

Aynı zamanda Johnson, "hedeflere ulaşılacağını" ve kısıtlamaların "geri dönülemez bir şekilde hafifletileceğini" de sözlerine ekledi.

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