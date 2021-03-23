23 Mart 2021, Salı
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 aşısı oldu

Son dakika haberleri... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı ’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğunu bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2021
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 aşısı oldu
Peskov, Putin'in Kovid-19 aşısı yaptırmasıyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Putin, koronavirüs aşısı oldu. Kendisini iyi hissediyor. Yarın çalışma günü dolu." ifadelerini kullandı.

Putin'in hangi Kovid-19 aşısı olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, aşılama süreci basına açık yapılmadı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, dün yaptığı açıklamada da Putin'in Rusya'da geliştirilen üç aşıdan birini yaptıracağını bildirmişti.

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