Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! O ilimizde yeni tedbirler için harekete geçildi

İl genelindeki vaka durumlarıyla alakalı bilgiler paylaşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, virüsün kentte hiç görülmeyen hızda yayıldığını belirtti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, "Maalesef Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi son 1 hafta içerisinde vaka sayısı en fazla artan iller arasında yer aldık. Bunu zaten geçen haftalarda yaptığım açıklamalarda defaatle vurgulamıştım. Gerçekten virüs şu anda ilimizde hiç görmediğimiz kadar hızla yayılıyor. Buna bir an önce dur dememiz lazım. Bu hafta geçen hafta yoğun bir şekilde denetimlere devam ettik. Bu hafta aynı şekilde devam edeceğiz. Ama tekrar vatandaşlarımızdan lütfen daha az hareket daha az temas daha fazla tedbir istiyoruz. Gördüğümüz gerçekten bu normalleşme kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmekte" dedi.