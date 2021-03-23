TÜRKİYE MUTANTI VAR MI?

Ülkemizde İngiltere'den gelen mutantın hakim olduğu söylemlerine ilişikin, ülkemizde alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarının bu kadar artmasında acaba bir "Türkiye mutantı var mı?" sorusunun akıllara geldiğini söyleyen Yalçın, "Bir anda vaka sayılarının artıyor olması böyle bir mutant var mı sorusunu akıllara getiriyor. Şüpheli vakalardan alınan örneklerin sonucunda bu sorunun yanıtı ortaya çıkacaktır" dedi.