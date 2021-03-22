22 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri 'Katil' sözlerinden sonra gerilim devam ediyor! Rusya'dan flaş açıklama: Sorumluluk tamamen ABD'de

'Katil' sözlerinden sonra gerilim devam ediyor! Rusya'dan flaş açıklama: Sorumluluk tamamen ABD'de

Son dakika haberi... ile arasındaki gerginlik devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Putin'in son dönemde gerginlik yaşadığı ABD Başkanı 'a yaptığı çevrim içi görüşme teklifinin ABD tarafınca kabul edilmediğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada fırsat kaçırıldığı için sorumlunun tamamen ABD olduğu da belirtildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
ABONE OL
'Katil' sözlerinden sonra gerilim devam ediyor! Rusya'dan flaş açıklama: Sorumluluk tamamen ABD'de

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in 19 Mart veya 22 Mart'ta Biden ile birikmiş ikili sorunları ve stratejik istikrar konularını tartışmak üzere kamuoyuna açık çevrim içi yöntemle görüşme talebini 'nin desteklemediği belirtildi.

Açıklamada, "Rus- ilişkilerinde, Washington'ın hatasıyla oluşan çıkmazdan kurtuluş yolu bulmak için bir fırsat daha kaçırıldı. Bunun sorumluluğu tamamen ABD'ye aittir." ifadelerine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü da Putin-Biden görüşmesi olasılığına ilişkin, "Bugün görüşme planlarda yok. Anladığım kadarıyla Amerikan tarafı hazır değildi." dedi.

BİDEN-PUTİN ARASINDAKİ GERİLİM

ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve 'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

de Biden'a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." ifadesini kullanmıştı.

Putin, Biden'a çevrim içi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif etmişti.

Rus casus isimleri tek tek verdi: Elinde suikast listesi var RUS CASUS İSİMLERİ TEK TEK VERDİ: ELİNDE SUİKAST LİSTESİ VAR
Putin hafta sonunu Sibirya'da geçirdi! Arazi aracı kullandı PUTİN HAFTA SONUNU SİBİRYA'DA GEÇİRDİ! ARAZİ ARACI KULLANDI
Putin'in katil olduğunu düşünüyorum "PUTİN'İN KATİL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA