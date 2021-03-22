'Katil' sözlerinden sonra gerilim devam ediyor! Rusya'dan flaş açıklama: Sorumluluk tamamen ABD'de

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in 19 Mart veya 22 Mart'ta Biden ile birikmiş ikili sorunları ve stratejik istikrar konularını tartışmak üzere kamuoyuna açık çevrim içi yöntemle görüşme talebini ABD'nin desteklemediği belirtildi.

Açıklamada, "Rus-Amerikan ilişkilerinde, Washington'ın hatasıyla oluşan çıkmazdan kurtuluş yolu bulmak için bir fırsat daha kaçırıldı. Bunun sorumluluğu tamamen ABD'ye aittir." ifadelerine yer verildi.