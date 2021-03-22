Rus casus isimleri tek tek verdi: Elinde suikast listesi var

'SENİ SUSTURMAK İÇİN DIŞARIDALAR'

Casus, hedeflerinden birine yazdığı bir mektupta şunları söyledi: "Seni tamamen susturmak için dışarıdalar. Geçici de olsa, ikamet ettiğin yeri hızlı bir şekilde değiştirmek için önlemini al."