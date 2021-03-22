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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Rus casus isimleri tek tek verdi: Elinde suikast listesi var Rus casus isimleri tek tek verdi: Elinde suikast listesi var İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulunan bir Rus casusu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir 'ölüm listesi' yayımlandığını öne sürmesiyle yer yerinden oynadı. Listedeki isimleri de tek tek veren casus, suikastlerin daha önce nasıl düzenlendiğini ve Moskova'nın tüyler ürpertici yeni planlarını anlattı. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 22.03.2021 09:35
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yönetimi hakkında, isimsiz bir Rus casususun anlattıklarıyla yer yerinden oynadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Rus casusu, Vladimir Putin'in "öldürme" listesindeki kişilerle, ölümcül bir suikast girişiminden önce evlerini terk etme şansı tanımak için temas kurduğunu iddia etti.
ÖLÜM LİSTESİ Rus lider Putin, İngiltere'de yaşayan altı hedefi içeren tüyler ürpertici yeni bir "ölüm listesi" oluşturdu. Bir Rus istihbarat yetkilisine göre, Putin, düşmanlarına saklanacak bir yerleri olmadığını ve "kolunun her yere uzandığını" söyledi.
Aynı kaynak, sinir gazı Salisbury Novichok kurbanı Sergey Skripal'ın 2018'de önce suikast için ayrıldığı konusunda uyardı. İngiliz Daily Mirror gazetesi, Putin'in rakiplerini ortadan kaldırmaya giriştiği sırada ölümcül bir salgın sonrası kampanyanın eşiğinde olduğumuzu yazdı.
'SENİ SUSTURMAK İÇİN DIŞARIDALAR' Casus, hedeflerinden birine yazdığı bir mektupta şunları söyledi: "Seni tamamen susturmak için dışarıdalar. Geçici de olsa, ikamet ettiğin yeri hızlı bir şekilde değiştirmek için önlemini al."