Donald Trump geri dönüyor! Twitter'ın sansürü sonrası flaş hamle! Kendi sosyal medya platformunu kuracak
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç ay içerisinde kendi kuracağı bir platformla sosyal medyaya döneceği açıklandı. Trump'ın danışmanı Jason Miller yaptığı açıklamada yeni platforma milyonlarca kişinin üye olacağını ifade ederken, bu hamle ile Trump'ın "oyunu yeniden tanımlayacağını" ifade etti.
FLAŞ HAMLE
Başkanlığı sürecinde tüm kritik kararlarını Twitter'dan duyuran Trump çareyi kendi platformunu kurmakta buldu.
MİLYONLAR ÜYE OLACAK
Fox News'de yayınlanan "MediaBuzz" programında yer alan ifadelerine göre Jason Miller, Trump'ın birkaç ay içinde "kendi platformunu" kullanarak sosyal medyaya döneceğini duyurdu.
Trump'ın danışmanı olan Miller, söz konusu bu platformun milyonlarca kullanıcıyı çekeceği tahmininde de bulundu.
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OYUNU TAMAMEN YENİDEN TANIMLAYACAK
Trump'ın 2020 seçim kampanyasının sözcülüğünü üstlenen Miller, patronunun iki ya da üç ay içerisinde "oyunu tamamen yeniden tanımlayacak" yeni bir platformla sosyal medyaya tekrar giriş yapacağını aktardı.