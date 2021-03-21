21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Donald Trump geri dönüyor! Twitter'ın sansürü sonrası flaş hamle! Kendi sosyal medya platformunu kuracak

Donald Trump geri dönüyor! Twitter'ın sansürü sonrası flaş hamle! Kendi sosyal medya platformunu kuracak

Eski Başkanı 'ın birkaç ay içerisinde kendi kuracağı bir platformla sosyal medyaya döneceği açıklandı. Trump'ın danışmanı yaptığı açıklamada yeni platforma milyonlarca kişinin üye olacağını ifade ederken, bu hamle ile Trump'ın "oyunu yeniden tanımlayacağını" ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
ABONE OL
Donald Trump geri dönüyor! Twitter'ın sansürü sonrası flaş hamle! Kendi sosyal medya platformunu kuracak

Eski lideri Trump, geçen yıl yapılan seçimleri rakibi 'a kaybetmişti. Seçimlerde hile yapıldığı ısrarla savunan Trump'ın sosyal medya hesapları 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından kapatılmıştı.

FLAŞ HAMLE

Başkanlığı sürecinde tüm kritik kararlarını 'dan duyuran Trump çareyi kendi platformunu kurmakta buldu.

MİLYONLAR ÜYE OLACAK

Fox News'de yayınlanan "MediaBuzz" programında yer alan ifadelerine göre , Trump'ın birkaç ay içinde "kendi platformunu" kullanarak sosyal medyaya döneceğini duyurdu.

Trump'ın danışmanı olan Miller, söz konusu bu platformun milyonlarca kullanıcıyı çekeceği tahmininde de bulundu.

OYUNU TAMAMEN YENİDEN TANIMLAYACAK

Trump'ın 2020 seçim kampanyasının sözcülüğünü üstlenen Miller, patronunun iki ya da üç ay içerisinde "oyunu tamamen yeniden tanımlayacak" yeni bir platformla sosyal medyaya tekrar giriş yapacağını aktardı.

Trump'ın yaptığı paylaşımların yarısı sansürlendi TRUMP'IN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARIN YARISI SANSÜRLENDİ
Twitter'dan demokrasi darbesi TWİTTER'DAN DEMOKRASİ DARBESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA