21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Avrupa ülkesinde büyük şok! Son 24 saatte yeni vaka sayısı 30 bini aştı

Avrupa ülkesinde büyük şok! Son 24 saatte yeni vaka sayısı 30 bini aştı

’da corona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 581 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 282 bin 603’e ulaştığı bildirildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
ABONE OL
Avrupa ülkesinde büyük şok! Son 24 saatte yeni vaka sayısı 30 bini aştı

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 30 bin 581 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 282 bin 603'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 138 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 92 bin 305'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 406'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 826 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 6 milyon 191 bin 666 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, 2 milyon 446 bin 599 kişiye ise aşının her iki dozu uygulandı.

Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı BAKANLIK KOVİD-19 TABLOSUNU AÇIKLADI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA